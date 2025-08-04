Izraelski rabin pozvao na izgladnjivanje djece u Gazi do smrti, poručio to su "budući teroristi"

Poznati izraelski rabin Ronen Shaulov izazvao je bijes međunarodne javnosti nakon što je u javnom govoru krajem jula otvoreno pozvao na potpuno izgladnjivanje stanovništva Gaze, uključujući i djecu. Govor, koji je prenesen putem televizije i društvenih mreža, postao je viralan i izazvao brojne osude.
"Cijela Gaza i svako dijete u Gazi treba umrijeti od gladi zbog onoga što sada rade taocima. Nemam nimalo milosti prema onima koji će za nekoliko godina odrasti i neće imati milosti prema nama", rekao je Shaulov pred brojnom publikom 28. jula.
U istom govoru, Shaulov je dodao da saosjećanje prema djeci u Gazi imaju samo "izdajnici" i "oni koji mrze Izrael", ističući: "Nadam se da će umrijeti od gladi. A oni koji imaju problem s onim što sam rekao – to je njihov problem".
Rabin je, u genocidnom tonu, povukao i paralelu s biblijskom pričom o narodu Amaleka, naglasivši da je „Izrael pogriješio što je ostavio trag“ i da ovog puta „ne smije ostati nijedan trag“.
Njegove izjave dolaze u trenutku kada Ujedinjene nacije i brojne humanitarne organizacije upozoravaju da se u Pojasu Gaze odvija humanitarna katastrofa nezapamćenih razmjera. Više od 2,1 milion ljudi u tom gusto naseljenom području suočeno je s ozbiljnom nesigurnošću u snabdijevanju hranom.
Prema podacima Ministarstva zdravstva u Gazi, oko 900.000 djece trenutno pati od gladi, dok 70.000 djece pokazuje simptome teške neuhranjenosti. Istovremeno, gotovo 1.000 djece je ubijeno u pokušajima da dođu do osnovnih životnih namirnica, najčešće tokom izraelskih vojnih napada.
Izraelska ofanziva, praćena potpunom blokadom humanitarne pomoći, dovela je do situacije koju stručnjaci opisuju kao "vještački izazvanu glad". UN je ovu blokadu nazvao nezakonitom i smrtonosnom, dok mnogi analitičari i pravnici smatraju da bi se ovakve izjave i postupci mogli smatrati elementima genocida.
Do trenutka objave ovog teksta, izraelske vlasti se nisu oglasile povodom govora rabina Ronena Shaulova, niti su najavile bilo kakve mjere u vezi s njegovim istupom.