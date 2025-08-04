Izraelski rabin pozvao na izgladnjivanje djece u Gazi do smrti, poručio to su "budući teroristi"

Poznati izraelski rabin Ronen Shaulov izazvao je bijes međunarodne javnosti nakon što je u javnom govoru krajem jula otvoreno pozvao na potpuno izgladnjivanje stanovništva Gaze, uključujući i djecu. Govor, koji je prenesen putem televizije i društvenih mreža, postao je viralan i izazvao brojne osude.

"Cijela Gaza i svako dijete u Gazi treba umrijeti od gladi zbog onoga što sada rade taocima. Nemam nimalo milosti prema onima koji će za nekoliko godina odrasti i neće imati milosti prema nama", rekao je Shaulov pred brojnom publikom 28. jula.

U istom govoru, Shaulov je dodao da saosjećanje prema djeci u Gazi imaju samo "izdajnici" i "oni koji mrze Izrael", ističući: "Nadam se da će umrijeti od gladi. A oni koji imaju problem s onim što sam rekao – to je njihov problem".