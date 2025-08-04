Stravični snimci iz Italije: Tornado na plaži nosio sve pred sobom

Italiju je u nedjelju pogodio tornado koji je na plaži nosio sve pred sobom. Na društvenim mrežama je osvanuo šokantan snimak na kojem se vide desetine suncobrana koji su se za tili čas našli u vazduhu, zajedno sa velikim količinama pijeska dok uplašeni turisti bježe pred nevremenom, prenio je Dailymail. Turisti i lokalni stanovnici čvrsto su držali svoje lične stvari uz dok su trčali preko plaže tražeći zaklon, ali tornado je nastavio da bijesni kroz prepuno područje.

Prema lokalnim izvještajima, jedna žena je zadobila lakše povrede koje su zahtijevale medicinsku pomoć nakon incidenta. Na drugom snimku, zabilježenom oko 13 sati u nedelju, ogromni vodeni tornadi snimljeni su u blizini italijanskog Delta del Po, na istočnoj obali zemlje. Lokalni operater turističkog broda prekinuo je izlet kako bi snimio ovaj spektakl. Na snimku koji je podijeljen na Fejsbuk stranici "Emilia-Romagna Meteo" vidi se "ples" dva vodena tornada. Dva stuba vode i vazduha trajala su nekoliko desetina minuta i spojila se tokom snažne oluje. Lokalni mediji izvještavaju da su se tornada više puta formirala, spajali i nestajali tokom olujnog naleta.