Ustaški povici Thompsonovih fanova u Sinju: Skandiraju "Za dom spremni" i "Francetiću Jure"

Hrvatski muzičar Marko Perković Thompson večeras će održati koncert na Hipodromu u Sinju. Njegovi obožavatelji se okupljaju, a mnogi od njih skandiraju ustaški pozdrav i pjevaju.

Kako je moguće vidjeti na snimku koji je objavio Večernji list, skandiraju "'Ajmo, ustaše", "Za dom spremni" i "Francetiću Jure". Između ostalog su pjevali i ustašku pjesmu "Jasenovac i Gradiška stara".

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj je ranije tokom gostovanja u Dnevniku Nove TV, između ostalog, reagovao na najavu policije da će kažnjavati sve one koji budu uzvikivali "Za dom spremni" i druge ustaške pozdrave te isticali simbole koji promovišu mržnju.

"To su legalni pozdravi postrojbi iz Domovinskog rata, uključujući HOS. Sve sam koristio u tom kontekstu. HOS je branio Hrvatsku, od Vukovara do Dubrovnika. Njihove oznake su legalizirane još 2000-ih, u vrijeme Račanove vlade", rekao je.

Ipak, hrvatski mediji prenose da ih policija ipak ne kažnjava. U Sinj su stigli Thompsonovi obožavatelji iz Zagreba, Varaždina Čapljine, Gruda, Širokog Brijega i drugih gradova. Očekuje se da će na njegovom koncertu biti oko 150.000 posjetitelja.