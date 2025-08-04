Tramp potvrdio udar na Indiju zbog nafte: "Financiraju stroj koji ubija u Ukrajini"

Američki predsjednik Donald Tramp danas je najavio da će znatno povećati carine za Indiju zbog njene kupovine ruske nafte.

- Indija ne samo da kupuje ogromne količine ruske nafte, već većinu te nafte preprodaje na otvorenom tržištu kako bi ostvarila veliki profit. Nije ih briga koliko ljudi ubija ruski ratni stroj u Ukrajini - napisao je Tramp u objavi na društvenoj mreži Truth Social.

- Zbog toga ću znatno podići carinu koju Indija plaća Sjedinjenim Američkim Državama - dodao je, ne precizirajući kolika će tačno carina biti.

Indija je, s druge strane, potvrdila da će nastaviti kupovati rusku naftu uprkos prijetnjama. Dva izvora iz indijske vlade su tokom vikenda za Reuters izjavila da Indija neće odustati od uvoza nafte iz Rusije, uprkos Trampovim upozorenjima. Podsjećamo, u petak je stupila na snagu carina od 25 posto na indijske proizvode, kao odgovor na kupovinu vojne opreme i energenata iz Rusije.

Tramp je također zaprijetio da će uvesti carine od 100 posto na uvoz iz zemalja koje nastave sa kupovinom ruske nafte, osim ako Moskva ne postigne mirovni sporazum s Ukrajinom.