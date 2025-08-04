Jeziv slučaj šokirao sve: Farmer ubio žene, pa njihova tijela bacao svinjama

Adrijan de Vet, bijelac koji je radio na farmi u Južnoj Africi, optužen je za ubistvo dvije crne žene čija je tijela bacio u tor za svinje da ih hrane. On tvrdi da je bio primoran na to, navode njegovi advokati.

De Vet je jedan od trojice muškaraca suočenih s optužbama za ubistvo nakon što su Marija Makgato (45) i Lusija Ndlovu (34) ubijene prošle godine dok su, kako se tvrdi, tražile hranu na farmi blizu Polokvanea, u sjevernoj južnoafričkoj provinciji Limpopo, prenosi BBC.

De Vet (20) postao je svjedok-saradnik na početku suđenja u ponedjeljak i tvrdi da je vlasnik farme, Zakarija Johanes Olivije, pucao i ubio obje žene.

Gospođe Makgato i Ndlovu tražile su mliječne proizvode pred istekom roka trajanja, koje su ostavljene za svinje, kada su ubijene.

Tijela bačena u tor

De Vet, nadzornik na farmi, svjedočit će da je djelovao pod prisilom kada je bio primoran da njihova tijela baci u tor za svinje, prema navodima tužilaštva i njegovih advokata.

Ukoliko sud prihvati njegovo svjedočenje, sve optužbe protiv njega bit će odbačene.

Ovaj slučaj izazvao je ogorčenje širom Južne Afrike, dodatno produbljujući rasne tenzije u zemlji.

Takve tenzije naročito su izražene u ruralnim područjima, uprkos ukidanju rasističkog sistema aparthejda prije više od 30 godina. Većina privatnih poljoprivrednih zemljišta i dalje je u vlasništvu bijele manjine, dok su radnici na farmama pretežno crnci sa niskim primanjima, što izaziva nezadovoljstvo među crnim stanovništvom, dok se mnogi bijeli farmeri žale na visoku stopu kriminala.

Vilijam Musora (50), još jedan radnik na farmi i državljanin Zimbabvea, treći je optuženi u ovom slučaju. On i Olivije (60) još se nisu izjasnili o krivici i nalaze se u pritvoru.

Suđenje u Limpopu

Sva trojica suočeni su i s optužbama za pokušaj ubistva, jer su pucali na supruga gospođe Ndlovu, koji je bio sa ženama na farmi, kao i za posjedovanje neregistrovanog vatrenog oružja i opstrukciju pravde zbog navodnog bacanja tijela u tor za svinje kako bi prikrili dokaze.

Musora je dodatno optužen po južnoafričkom Zakonu o imigraciji zbog statusa ilegalnog imigranta.

Viši sud u Limpopu bio je ispunjen pristalicama i rođacima žrtava prije početka suđenja. Prisustvovala je i supruga Olivijea, koja je sjedila u prvom redu galerije za javnost i vidjelo se kako briše suze.

Prisutni su bili i članovi opozicione partije Borci za ekonomsku slobodu, koja je ranije pozivala na zatvaranje farme.

Suđenje je odloženo za narednu sedmicu.