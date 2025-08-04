USKRAĆIVANJE SREDSTAVA

Tramp uvjetuje 1,9 milijardi dolara pomoći: Samo za one koji ne bojkotuju Izrael

Administracija američkog predsjednika zaprijetila je da će uskratiti otprilike 1,9 milijardi dolara finansiranja za spremnost na katastrofe

Donald Tramp. AP

Anadolija

4.8.2025

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa zaprijetila je da će uskratiti otprilike 1,9 milijardi dolara finansiranja za spremnost na katastrofe državama i gradovima koji podržavaju bojkot Izraela ili izraelskih firmi.

Federalna agencija za upravljanje u hitnim slučajevima (FEMA) saopštila je u obavještenjima o grantu objavljenim u petak da podnosioci zahtjeva moraju poštovati njene interne uslove i odredbe, koji uključuju klauzule koje nalažu da subjekti koji traže finansiranje ne podržavaju napore da se Izrael stavi na crnu listu.

Podnosioci zahtjeva ne smiju podržavati prekid "komercijalnih odnosa ili na drugi način ograničavanje komercijalnih odnosa posebno s izraelskim kompanijama ili s kompanijama koje posluju u Izraelu ili s Izraelom ili koje su ovlaštene, licencirane ili organizovane prema zakonima Izraela za poslovanje", prema uslovima i odredbama za fiskalnu godinu 2025, objavljenim u aprilu.

# IZRAEL
# SAD
# DONALD TRUMP
