Premijer Australije odbrusio Trampu: Poručio da se ne plaše reakcije u slučaju priznanja Palestine

Australija je suverena država koja samostalno donosi svoje odluke, poručio je u ponedjeljak premijer Entoni Albaniz (Anthony Albanese), komentarišući moguće diplomatske posljedice ako njegova zemlja prizna Palestinu.

- Mi smo suverena nacija. Australija donosi svoje odluke kao suverena nacija - rekao je Albaniz novinarima u Kanberi, prenosi ABC News.

Njegova izjava uslijedila je dan nakon masovnog propalestinskog skupa u Sidneju, koji je, prema navodima agencije Anadolija, okupio desetine hiljada ljudi.

- Nedjeljni marš bio je miran i bio je prilika za ljude da izraze svoju zabrinutost zbog onoga što se događa u Gazi - izjavio je Albaniz, koji, prema pisanju australskih medija, priprema teren za moguću "historijsku" promjenu u vanjskoj politici prema Palestini, ističući da je sada "samo pitanje kada i kako" doći do priznanja.

Iako Australija još ne priznaje Palestinu, sličan korak najavili su neki od njenih najbližih saveznika, uključujući Francusku, Kanadu i Veliku Britaniju. Ove države planiraju formalno priznati Palestinu kao nezavisnu državu na predstojećoj Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u septembru.

Ovakve najave izazvale su negativne reakcije iz Sjedinjenih Američkih Država.

Razgovor s Netanjahuom

U ponedjeljak su objavljeni i izvještaji prema kojima premijer Albaniz razmatra telefonski razgovor s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, uprkos tome što ga je ranije javno optužio za kršenje međunarodnog prava i odgovornost za "krađu nevinih života" u Gazi.

Povod za mogući razgovor je, kako se navodi, veliki "Marš za čovječnost" održan u nedjelju preko mosta Sidnej Harbur, kojim su demonstranti zahtijevali trenutni prekid vatre u Gazi, ali i pozvali vladajuću Laburističku stranku da prizna Palestinu.

Australijska policija procijenila je da je na skupu bilo 90.000 ljudi, dok organizatori iz Palestinske akcione grupe Sidnej tvrde da je broj učesnika dosegao 300.000. Među prisutnima je, prema njihovim navodima, bio i osnivač WikiLeaksa Džulijan Asanž (Julian Assange).

Nalog za hapšenje

Branitelji ljudskih prava podsjetili su premijera Albaniza na to da protiv Netanjahua postoji međunarodni nalog za hapšenje.

- Albaniz bi trebao razgovarati s Netanjahuom o njegovom jednosmjernom putovanju ka Međunarodnom krivičnom sudu kako bi se suočio s optužbama za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti - izjavila je advokatica Ravan Araf (Rawan Arraf), izvršna direktorica Australskog centra za međunarodnu pravdu.

Ona je podsjetila da je Međunarodni krivični sud izdao nalog za hapšenje izraelskog premijera u novembru prošle godine, navodeći odgovornost za ubistvo više od 60.000 Palestinaca u Gazi od oktobra 2023. godine i uništenje te enklave.

- Premijer Albaniz ne smije dati legitimitet optuženom ratnom zločincu - poručila je Araf.