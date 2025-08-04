Netanjahu traži potpunu okupaciju Gaze: "Kocka je bačena"

Izraelski mediji prenose da bi premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) u narednim danima mogao zatražiti podršku kabineta za potpuno preuzimanje kontrole nad Pojasom Gaze, uprkos protivljenju dijela vojnog vrha.

Netanjahu je, prema navodima više izvora, u privatnim razgovorima sa saradnicima govorio o "okupaciji Pojasa", što ukazuje na promjenu retorike u vrhu izraelske politike dok se odlučuje o daljoj sudbini vojne kampanje u Gazi.

Visoki zvaničnik blizak premijeru izjavio je za Ynet da je Netanjahu odlučan u svom naumu:

- Kocka je bačena – idemo na potpunu okupaciju Pojasa Gaze. Bit će operacija čak i u područjima gdje se drže taoci. Ako se načelnik Generalštaba IDF-a ne složi, trebao bi podnijeti ostavku - rekao je neimenovani izvor.

Trenutno izraelska vojska kontroliše oko 75 posto teritorije Gaze. Prema novom planu, izraelske snage bi okupirale i preostale dijelove, što bi značilo potpunu vojnu kontrolu nad cijelom enklavom.

Ovaj korak mogao bi dodatno pogoršati ionako tešku humanitarnu situaciju, a postoji i bojazan da bi doveo do novih zločina izraelske vojske, čiji su prethodni napadi već dokumentovani.

Za proširenje operacija, kako navode mediji, zalažu se i ministar za strateška pitanja Ron Dermer, ministar finansija Becalel Smotrič (Bezalel Smotrich), ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben Gvir, vojni sekretar general-major Roman Gofman i sekretar kabineta Josi Fuks (Yossi Fuchs).