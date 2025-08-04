Rusija ukida historijsku zabranu postavljanja nuklearnih raketa

Prema saopštenju ruskog Ministarstva vanjskih poslova, odluka je donesena nakon što su uslovi za održavanje jednostranog moratorija na raspoređivanje takvog oružja nestali, čime su ukinuta samonametnuta ograničenja.

U saopštenju se navodi da SAD i saveznici NATO-a nisu uzvratili na ruske napore da ograniče raspoređivanje raketa, navodeći kretanje platformi za lansiranje raketa u Evropu, Filipine i Australiju kao direktnu prijetnju ruskoj sigurnosti.

Rusija će se povući iz moratorija kako bi održala stratešku ravnotežu i suprotstavila se ovoj novoj prijetnji, dodaje se.

Moratorij je bio zasnovan na Sporazumu o nuklearnim snagama srednjeg dometa, potpisanom između SAD-a i bivšeg SSSR-a 1987. godine, kojim su zabranjene sve nuklearne i konvencionalne balističke rakete, krstareće rakete i lanseri raketa dviju zemalja s dometom od 1.000 do 5.500 kilometara (620 do 3.420 milja) i 500 do 1.000 kilometara (310 do 620 milja).

Predsjednik SAD-a Donald Tramp povukao je SAD iz sporazuma 2019. godine, navodeći rusko nepoštivanje sporazuma, dok je Rusija negirala optužbe i rekla da neće rasporediti takvo oružje pod uslovom da to ne učini Vašington, DC.