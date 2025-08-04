Haos u Sinju: Thompsonov koncert kasnio više od sat, troje djece se izgubilo u masi

Koncert kontroverznog hrvatskog pjevača Marka Perkovića Thompson večeras se održava u Sinju, a uoči njegovog početka zabilježen je potpuni haos. Prema pisanju hrvatskih medija, nastup je kasnio više od sat, nekoliko osoba je uhapšeno zbog pjevanja neprikladnih pjesama, a stigla je i informacija da su se tri djeteta izgubila u velikoj gužvi.

Nakon Thompsonovog koncerta u Zagrebu početkom jula, kojem je prisustvovalo više stotina hiljada ljudi, slična atmosfera zabilježena je i u Sinju.

Međutim, masovna euforija dovela je do ozbiljnih organizacijskih problema. Koncert je trebao početi u 21 sat, ali se Thompson na sceni pojavio tek u 22:15. Organizatori su, prema medijima, odgađali početak dok svi s ulaznicama ne uđu na prostor koncerta.

Nakon sat i po čekanja, Thompson je nastup otvorio pjesmom "Ustani iz sjene", a potom izveo i "Ravnotežu". Okupljenima je na početku poručio: "Hajmo im večeras pokazati ko stoji iza nas."

Portal Index.hr prenio je svjedočenje čitaoca koji je rekao da su s južne strane Hipodroma u Sinju pristizale hiljade ljudi, a manji broj njih pokušavao je ući u Fan Pit 1.

- Policija ne reaguje, hiljade ljudi su nervozne i počinju se gurati. Djeca plaču, roditelji ih dižu iznad glava jer ih nervozna masa pritišće. Spiker s razglasa daje konfuzne upute. Ako policija ne reaguje, dogodit će se katastrofa. Upravljanje masom i organizacija ulaza su blago rečeno kriminalni. Sinj je stotinu puta manji od Zagreba i ima znatno lošiju infrastrukturu - kazao je on.

Organizatori su ranije najavili da očekuju oko 150.000 ljudi. Prema pisanju portala Večernji.hr, do sada su prijavljena tri slučaja izgubljene djece.

Dio Thompsonovih fanova ranije tokom dana okupljao se u centru Sinja, gdje su uz pjesmu skandirali i ustaške parole.