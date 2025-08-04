JEDNO ŠKOLSKO ODJELJENJE

UNICEF: U Gazi dnevno bude ubijeno 28 djece

Agencija je naglasila da djeci u Gazi hitno trebaju hrana, čista voda, lijekovi i zaštita

U Gazi dnevno bude ubijeno 28 djece. Anadolija

M. Až.

4.8.2025

U Gazi u prosjeku dnevno bude ubijeno 28 djece usred izraelskih ograničenja u pružanju prijeko potrebne humanitarne pomoći i kolapsa vitalnih usluga, saopćio je u ponedjeljak Dječiji fond UN-a (UNICEF).

- Smrt od bombardiranja. Smrt od pothranjenosti i gladi. Smrt zbog nedostatka pomoći i vitalnih usluga - navodi se u objavi UNICEF-a na X-u. 

- U Gazi je u prosjeku ubijeno 28 djece dnevno - veličine jednog školskog odjeljenja - naglasili su.

Agencija je naglasila da djeci u Gazi hitno trebaju hrana, čista voda, lijekovi i zaštita, dodajući: "Više od svega, potreban im je prekid vatre, odmah."

# IZRAEL
# UNICEF
# GAZA
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.