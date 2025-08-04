Više ukrajinskih zvaničnika optuženo zbog korupcije prilikom kupovine dronova

Hapšenja u Ukrajini. Platforma X

M. Až.

4.8.2025


Specijalizirano tužilaštvo za borbu protiv korupcije (SAPO) podiglo je optužnicu protiv članova organizovane kriminalne grupe zbog umiješanosti u korupcijsku shemu povezanu s nabavkom dronova u Ukrajini.

Među optuženima su aktuelni zastupnik Oleksij Kuznjecov iz stranke Sluga naroda, Serhij Hajdaj, načelnik državne uprave okruga Mukačevo, te Andrij Jurčenko, načelnik Vojne uprave grada Rubežno u Luhanskoj oblasti.

Prema navodima istražitelja, ova organizovana grupa je u periodu 2024–2025. godine sistematski pronevjeravala sredstva koja su lokalne vlasti izdvajale za potrebe odbrane, piše list Ukrajinska pravda.

Tužilaštvo tvrdi da su članovi grupe primali mito u iznosu do 30 posto vrijednosti ugovora kako bi potpisali prenapuhane poslove.

Sličan model korišten je i pri kupovini FPV dronova, čija je cijena vještački uvećana za 80.000 američkih dolara. Dobavljač je dostavio dronove, ali je dio sredstava kasnije vraćen članovima grupe.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski pozdravio je hapšenja i izjavio: "Smije postojati samo nulta tolerancija prema korupciji."

