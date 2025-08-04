Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da ruske snage koje ratuju u blizini grada Vovčanska, u Harkivskoj oblasti, uključuju plaćenike iz Kine, Tadžikistana, Uzbekistana, Pakistana i više afričkih zemalja.

Tokom posjete 57. zasebnoj motorizovanoj pješadijskoj brigadi, koja brani sektor Vovčanska, Zelenski se sastao s komandantima kako bi razgovarali o situaciji na ratištu, borbenim operacijama i nedostatku pješadije.

U Vovčansku, koji se nalazi svega pet kilometara od ruske granice, vode se intenzivne borbe otkako je Rusija u maju 2024. pokrenula novu kopnenu ofanzivu u Harkivskoj oblasti.

- Vojnici na ovom frontu bilježe učešće plaćenika iz Kine, Tadžikistana, Uzbekistana, Pakistana i afričkih zemalja u ratu. Odgovorit ćemo - poručio je Zelenski.

Dodao je da je razgovarao o pitanjima novačenja i većem pristupu dron tehnologiji, ključnom elementu ukrajinske odbrane i izviđačkih aktivnosti.

Zelenski je u aprilu rekao da "nekoliko stotina" kineskih državljana učestvuje u ratu na strani Rusije. Kina je tada negirala umiješanost, tvrdeći da poziva svoje građane da izbjegavaju oružane sukobe.

Moskva, s druge strane, koristi i oko 12.000 sjevernokorejskih vojnika koje je Pjongjang rasporedio kako bi pomogli u odbijanju ukrajinske ofanzive u Kurskoj oblasti.