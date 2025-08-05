Šokantno upozorenje britanskog stručnjaka: Putin bi mogao izvesti nuklearni udar u tri faze

Predsjednik Rusije Vladimir Putin mogao bi biti spremniji na upotrebu nuklearnog oružja nego što mnogi vjeruju, napisao je britanski rezervni oficir i vojni analitičar Bob Sili (Bob Seely) u komentaru za The Telegraph.

Trampove reakcije

Kako navodi, Zapad se već godinama privikava na zastrašujuće poruke iz Kremlja, ali posljednje nuklearne prijetnje izazvale su iznenađujuće burnu reakciju američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump). On je, reagujući na objave bivšeg ruskog predsjednika Dmitrija Medvedeva na društvenim mrežama, naredio premještanje dvije nuklearno naoružane podmornice bliže ruskoj granici.

- Dobro je što Tramp počinje da prozire ruski režim, ali loše je što na Medvedevove objave odgovara konkretnim vojnim potezima. Time je Rusiji jasno dao do znanja da se američki predsjednik može isprovocirati putem interneta - piše Sili, dodajući da ruski stratezi već godinama proučavaju slabosti zapadnih lidera.

Rizična igra s nuklearnom vatrom

Prema njegovim riječima, iako je mala vjerovatnoća da bi Putin zaista upotrijebio nuklearno oružje, ona ipak postoji. Ruski dokumenti, tvrdi, govore o doktrini "eskalacije radi deeskalacije", prema kojoj bi ograničena upotreba nuklearnog oružja trebala natjerati neprijatelja da odustane.

Prva faza takvog napada bio bi tzv. "demonstracijski udar", na primjer eksplozija iznad mora. Sljedeći korak bio bi udar na nenaseljeno kopneno područje, a treći napad na vojni cilj, poput važnog saobraćajnog čvorišta. Nakon toga, nuklearni udari mogli bi se proširiti i na cijelu liniju fronta uz pomoć taktičkog oružja.

Putin, prema Siliju, godinama spušta prag za upotrebu nuklearnog arsenala. Ruska vojna doktrina iz 2014. dozvoljavala je upotrebu samo ako je ugrožen opstanak države ili kao odgovor na nuklearni napad. Međutim, dokument iz 2020. godine otvara vrata i za preventivne napade, čak i ako precizni konvencionalni udari ugroze ruske nuklearne kapacitete.

Strah postoji

Iako Rusija još nije odgovorila nuklearnim udarima na posljednje napade iz Ukrajine, poput poznate operacije "Paukova mreža", u kojoj su napadnuti ruski bombarderi, strah od nuklearne eskalacije i dalje postoji. Ukrajinski zvaničnici smatraju da su prijetnje iz Moskve blef i pokušaj prikrivanja vojnih neuspjeha i velikih gubitaka.

- Ovaj režim ne želi mir. On želi rat - tvrdi Sili, koji se trenutno nalazi u Kijevu, gdje promoviše svoju knjigu o novim oblicima ruskog ratovanja. Dodaje da je grad pod redovnim i dugotrajnim raketnim napadima.

Po njegovom mišljenju, najbolji odgovor Zapada jeste da Ukrajini obezbijedi dovoljnu vojnu i protuzračnu podršku kako bi se ruska vojska zaustavila, a Putin primorao na prekid rata.

- Tramp je pokušao umiriti Kremlj, čak nudeći mirovni sporazum preko leđa Ukrajinaca, ali Putin ga je samo iskoristio - zaključuje Sili.