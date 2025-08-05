Bivši predsjednik Brazila u kućnom pritvoru: Sud se oglušio na Trampove sankcije i prijetnje

Uoči suđenja bivšem predsjedniku Brazila Žairu (Jair) Bolsonaru, Vrhovni sud smjestio ga u je kućni pritvor. Sudi mu se za navodnu zavjeru o pokušaju državnog udara, naglašavajući odlučnost suda uprkos rastućim carinama i sankcijama američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump).

Nasilno poništavanje poraza

Sudija Vrhovnog suda Aleksandre de Moraes (Alexandre de Moraes), koji je prošle sedmice bio meta sankcija američkog Ministarstva finansija, izdao je nalog za hapšenje Bolsonara.

U svojoj odluci naveo je da Bolsonaro nije poštovao zabrane koje mu je ranije izrekao zbog navodnog traženja Trampovog miješanja u slučaj.

Bolsonaro se pred Vrhovnim sudom suočava s optužbama da je s saveznicima planirao nasilno poništavanje poraza na izborima 2022. godine od predsjednika Luiza Inacia Lule da Silve.

Trump je ovaj slučaj nazvao "lovom na vještice" i iskoristio ga kao osnov za uvođenje 50 posto carine na brazilske proizvode, koja stupa na snagu u srijedu.

Američki State Department osudio je nalog o kućnom pritvoru, rekavši da Moraes koristi brazilske institucije kako bi ušutkao opoziciju i ugrozio demokratiju, dodajući da će SAD "pozvati na odgovornost sve koji pomažu i podržavaju sankcionisano ponašanje."

Detalji nisu navedeni, iako je Tramp izjavio da SAD još uvijek može uvesti i veće carine na brazilski uvoz.

Brojne zabrane

Nalog Moraesa izdat u ponedjeljak također zabranjuje Bolsonaru korištenje mobilnog telefona ili primanje posjeta, osim advokata i osoba koje odobri sud.

Portparol Bolsonara potvrdio je da je u ponedjeljak navečer stavljen u kućni pritvor u svom domu u Braziliji, nakon što mu je policija zaplijenila mobilni telefon.

Advokati Bolsonara u saopćenju su naveli da će se žaliti na odluku, tvrdeći da bivši predsjednik nije prekršio nijedan sudski nalog.

Neki Bolsonarovi saveznici strahuju da bi Trampove taktike mogle imati kontraefekat u Brazilu, dodatno otežavajući položaj Bolsonara i jačajući javnu podršku Lulinoj vladi.

Sudijske naredbe, uključujući zabrane čije kršenje nosi rizik hapšenja, potvrđene su od strane šireg sastava suda. Te naredbe, kao i širi predmet pred Vrhovnim sudom, uslijedile su nakon dvogodišnje istrage Bolsonaroove uloge u pokretu koji je negirao rezultate izbora, a kulminirao je neredima njegovih pristalica u Braziliji u januaru 2023. godine.

Za razliku od složenih krivičnih postupaka protiv Trampa, koji su uglavnom zapeli, brazilski sudovi brzo su djelovali protiv Bolsonara, prijeteći da okončaju njegovu političku karijeru i razbiju njegov desničarski pokret. Izborni sud već je zabranio Bolsonaru kandidaturu za javne funkcije do 2030. godine.

Bolsonarov sin, Eduardo Bolsonaro, zastupnik u brazilskom parlamentu, preselio se u SAD u vrijeme kada je počelo krivično suđenje bivšem predsjedniku, kako bi lobirao za podršku ocu u Vašingtonu. Mlađi Bolsonaro je rekao da je taj potez utjecao na Trampovu odluku o uvođenju novih carina na Brazil.

U saopćenju nakon hapšenja u ponedjeljak, kongresmen Bolsonaro nazvao je Moraesa "psihopatom koji se nikada ne ustručava da udvostruči svoje postupke."