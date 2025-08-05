Turisti koji žele u Ameriku uskoro bi mogli plaćati garanciju do 15.000 dolara za vizu

U novom viznom programu SAD, moglo bi biti potrebno polaganje garancije do 15.000 dolara za određene vize, a pilot program počinje za dvije sedmice. Prema obavijesti vlade, cilj je smanjiti broj posjetilaca koji prekorače dozvoljeni boravak.

Nedostatne provjere

Program daje američkim konzularnim službenicima diskreciono pravo da uvedu obavezu polaganja garancije za posjetioce iz zemalja s visokim stopama prekoračenja viza, prema obavijesti u Federalnom registru.

Garancije bi se također mogle primjenjivati na osobe iz zemalja u kojima se smatra da su provjere i sigurnosne provjere nedostatne, navodi se u obavijesti.

Počevši od 20. avgusta, novi vizni program trajat će otprilike godinu dana, stoji u obavijesti. Konzularni službenici imat će tri opcije za iznos garancije kod podnosilaca zahtjeva koji joj budu podvrgnuti: 5.000, 10.000 ili 15.000 dolara, s tim da će se u pravilu očekivati iznos od najmanje 10.000 dolara.

Sredstva će biti vraćena putnicima ako napuste SAD u skladu s uslovima svoje vize, navodi se.

Sličan pilot-program pokrenut je u novembru 2020. godine, tokom posljednjih mjeseci prvog mandata Donalda Trampa (Trump), ali nije u potpunosti proveden zbog pada međunarodnih putovanja usljed pandemije, stoji u obavijesti.

Portparol State Departmenta naveo je kriterije prema kojima će se određivati zemlje koje će biti obuhvaćene, dodavši da se lista može ažurirati.

- Zemlje će se identificirati na osnovu visokih stopa prekoračenja viza, nedostataka u provjeri i sigurnosnom nadzoru, zabrinutosti zbog sticanja državljanstva putem ulaganja bez zahtjeva za prebivalištem, te vanjskopolitičkih razmatranja - rekao je portparol.

Integritet vize

State Department nije mogao procijeniti broj podnosilaca zahtjeva za vizu na koje bi ova promjena mogla utjecati.

Mnoge zemlje obuhvaćene zabranom putovanja koju je nametnuo predsjednik SAD Donald Tramp također imaju visoke stope prekoračenja viza, uključujući Čad, Eritreju, Haiti, Mjanmar i Jemen.

Udruženje za putovanja SAD, koje predstavlja velike kompanije iz sektora turizma, procijenilo je da je "obuhvat pilot-programa viznih garancija ograničen, sa procijenjenih 2.000 podnosilaca zahtjeva koji će biti pogođeni, vjerovatno samo iz nekoliko zemalja s relativno malim obimom putovanja u SAD."

Brojne zemlje u Africi, uključujući Burundi, Džibuti i Togo, također su imale visoke stope prekoračenja viza, prema podacima američke Carinske i granične zaštite za fiskalnu 2023. godinu.

Odredba iz opsežnog paketa potrošnje koji je usvojio republikanski kontrolirani Kongres SAD u julu također uvodi "naknadu za integritet vize" od 250 dolara za svakoga kome bude odobrena neimigrantska viza, a koja bi potencijalno mogla biti refundirana onima koji poštuju vizna pravila. Ta naknada od 250 dolara stupa na snagu 1. oktobra.