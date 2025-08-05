Evropska unija odbila da sankcioniše Izrael: Uprkos vršenju agresije na Gazu, dobit će milione

Evropska unija nije prihvatila prijedlog da se Izraelu uvedu djelimične sankcije uskraćivanjem dijela novca programa Horizon Europe za ovu državu zbog agresije na Gazu.

Na online sastanku Radne grupe Maghreb, evropske diplomate su kazali da nije bilo kvalifikovane većine među 27 ambasadora država članica o donošenju ove odluke.

Prema prijedlogu, Izrael bi ostao bez 200 miliona eura u budućim grantovima u sklopu ovog programa, koji je ukupno vrijedan 95 milijardi eura.

Međutim, čak i za ovu "minimalnu sankciju" nije bilo dovoljno podrške, te će Izrael i dalje imati pristup novcu iz ovog fonda.

Kao što je to bio slučaj i prethodne sedmice, nije osigurana podrška Njemačke i Italije, bez čijih glasova je nemoguće imati kvalifikovanu većinu za ovakvu odluku.

S druge strane ovih država, koje preferiraju "dijalog s Izraelom", stoje Francuska, Španija i Irska, koje su bile za usvajanje prijedloga. Neke države, poput Finske i Rumunije, su i dalje "neodlučne."

Kako su navele evropske diplomate, stav većine je da se Izrael treba sankcionisati individualnim odlukama država članica EU, a kao primjer su naveli francusko priznanje nezavisne palestinske države.