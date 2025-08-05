Bijesni šumski požar: Više od 1.000 vatrogasaca na terenu, ima povrijeđenih

Šumski požar zahvatio je Kaliforniju, a na više od 72.000 hektara sa vatrenom stihijom se bori preko 1.000 vatrogasaca, objavio je ABC news.

Evakuacija stanovništva

U požaru su povrijeđene tri osobe, dok su vlasti izdale naredbe za evakuaciju u pogođenim područjima.

Požar je izbio u petak popodne u Nacionalnoj šumi Los Padres, kod Solvanga, u Kaliforniji i zahvatio je dijelove okruga Santa Barbara i San Luis Obispo.

Požar je do jučer zahvatio 72.460 hektara, dok je samo tri posto požara stavljeno pod kontrolu, saopštila je Kalifornijska vatrogasna služba.

Iako je požar uglavnom zahvatio područja sa gustim žbunjem i nepristupačnim terenom, zvaničnici navode da je ugroženo 460 objekata.

Požar je brzo rastao zbog specifičnih topografskih uslova, naročito u područjima sa travnatim terenima.

Tri osobe su povrijeđene tokom požara, uključujući jednog civila sa opekotinama i dva radnika koji su povrijeđeni u incidentu sa prevrtanjem terenskog vozila, saopštili su zvaničnici.

Loš kvalitet vazduha

U međuvremenu, upozorenje na loš kvalitet vazduha ostaje na snazi za područje Kujama i ostatak okruga Santa Barbara, dok se uslovi ne poboljšaju.

Vlasti su pozvale građane, naročito one sa srčanim ili plućnim oboljenjima, starije osobe, trudnice i djecu, da ne borave na otvorenom kada su koncentracije dima visoke.

Požar Giford se nalazi zapadno od požara Madre, koji je uništio više od 80.000 hektara i potpuno ugašen 26. jula.

U međuvremenu, dva nova požara izbila su u južnoj Kaliforniji. Požar Rosa u okrugu Riversajd zahvatio je više od 1.200 hektara, dok je Gold požar u okrugu San Bernardino zahvatio 348 hektara i još uvijek nije pod kontrolom.