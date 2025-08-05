Zavjera "Russiagate" ponovo u fokusu: Poroti će biti izneseni dokazi o povezanosti Trampa i Rusije

Pam Bondi, američka državna tužiteljica, naredila je pokretanje pravnog postupka zbog navoda o takozvanoj zavjeri "Russiagate" za koju predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) dugo tvrdi da su je skovali politički protivnici kako bi ga ocrnili.

Bondi je naredila saveznom tužiocu da zatraži podizanje potencijalne optužnice, prema izvještaju CBS Newsa. Međutim, nije jasno kakve bi mogle biti optužbe i ko bi mogao biti optužen.

Prošlog mjeseca, direktorica američke Nacionalne obavještajne službe Tulsi Gabbard optužila je bivšeg predsjednika Baraka Obamu (Barack) i njegov tim za nacionalnu sigurnost za "višegodišnji državni udar" protiv Trampa, objavivši deklasificirani izvještaj koji su demokrati označili kao lažan.

Gabbard je tvrdio da je Bijela kuća u vrijeme Obame politizirala obavještajne podatke o ruskom miješanju u izbore za Bijelu kuću 2016. godine kako bi lažno povezala Trampa s Rusijom.

Tramp je reagovao optužujući Obamu za "izdaju". Obamin glasnogovornik je tu tvrdnju nazvao bizarnom.

Dvostranački izvještaj obavještajnog odbora Senata iz 2020. godine također je otkrio da je Rusija pokušala pomoći Trampovoj kampanji 2016. godine.

Ali, prošlog mjeseca direktor nacionalne obavještajne službe proslijedio je slučaj ministarstvu pravosuđa kako bi razmotrili moguće optužbe.

U ponedjeljak je Bondi postupila po tom zahtjevu naloživši neimenovanom saveznom tužiocu da predstavi dokaze velikoj poroti.

Velika porota je grupa članova javnosti koji utvrđuju da li postoji dovoljno dokaza za podnošenje optužnice u nekom slučaju.

Debata o Russiagateu ponovo je oživljena prošle sedmice kada je skinut dodatak drugoj istrazi ministarstva pravde o toj aferi.

Na 29 stranica istrage specijalnog savjetnika Džona Durhama (John Durham) citira se memorandum američkog obavještajnog izvora iz marta 2016. godine u kojem se navodi da je Hilari Klinton (Hillary Clinton), demokratska kandidatkinja za Bijelu kuću te godine, odobrila plan da se Tramp ocrni kao ruski adut.