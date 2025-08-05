GRAD LOZOVA

Teror nad ljudima koji su spavali: Težak ruski napad na Harkovsku oblast, ima mrtvih i povrijeđenih

Gradonačelnik Serhii Zelenski kaže da se ovaj grad suočava s najintenzivnijim napadom od početka ruske agresije

Telegram

Dž. R.

5.8.2025

Rusija je izvela napad u noći s ponedjeljka na utorak na grad Lozova u Harkovskoj oblasti. U tom napadu je poginula jedna osoba, a povrijeđeno je deset. 

Gradonačelnik Lozove Serhii Zelenskyi kaže da se ovaj grad suočava s najintenzivnijim napadom od početka ruske agresije.

- Oštećena je infrastruktura, neboderi i stambeno naselje. Nažalost, ljudi su povrijeđeni, uključujući dvoje djece. Spasioci, medicinari i hitne službe rade na mjestu događaja. Dokumentujemo posljedice - kazao je.

Dijelovi grada su bez struje, a najveći problemi su prijavljeni u naselju Avilivka i okrugu Katerynivka. Općinske službe rade na obnavljanju vodosnabdijevanja.

Osim toga, mijenjaju se i rute javnog prijevoza zbog oštećenja infrastrukture.

- Sinoć su Rusi sproveli pravi teror nad ljudima koji su mirno spavali - naglasio je.

