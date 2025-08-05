Jevrejsko-američka grupa organizirala protest ispred Trampovog hotela: "Prestanite izgladnjivati Gazu"

Demonstranti su se u ponedjeljak okupili ispred hotela Tramp International u Njujorku kako bi protestovali protiv izraelske politike izgladnjivanja Gaze, prenosi​​​​​​​ Anadolu.

Protest, koji je organizovala jevrejsko-američka antikolonizacijska grupa IfNotNow, okupio je stotine ljudi na Columbus Circleu pod sloganom "Tramp: Jevreji kažu dosta!", zahtijevajući okončanje rata u Gazi i veći pristup prijeko potrebnoj humanitarnoj pomoći.

Demonstranti su nosili transparente na kojima je pisalo: "Zaustavite etničko čišćenje", "Nikad više je sada", "Prestanite izgladnjivati Gazu" i "Ne u naše ime", prenosi britanski list "The Guardian".

- Da se ne zavaravamo, blokada Gaze od strane izraelske vlade je politika etničkog čišćenja putem prisilnog masovnog izgladnjivanja - izjavila je Moria (Morriah) Kaplan, vršiteljica dužnosti izvršne direktorice grupe IfNotNow.

Dodala je da američka vlada mora "iskoristiti svoj značajan utjecaj da okonča ove strahote".

Njujorška policija intervenisala je tokom protesta i uhapsila više od 40 ljudi.