Masivna civilna flota isplovit će prema Gazi: Žele probiti izraelsku blokadu humanitarne pomoći

Aktivisti iz 44 zemlje trebali bi, kao dio masivne civilne flote, krajem avgusta isploviti prema Gazi, što organizatori opisuju kao najveći napor do sada da se ospori izraelska blokada. Zbog ove blokade stanovništvo je dovedeno na rub gladi.

Govoreći na konferenciji za novinare u Tunisu koju je organizirala Zajednička koordinacija akcije za Palestinu, članovi Globalne Sumud flotile rekli su da sudionici žele probiti blokadu, uspostaviti humanitarni koridor i skrenuti pozornost na ono što nazivaju kontinuiranim genocidom nad Palestincima.

- Ovog ljeta, desetine brodova, velikih i malih, isplovit će iz luka širom svijeta, približavajući se Gazi u najvećoj civilnoj flotili te vrste u historiji - rekla je organizatorica Haifa Mansouri.

Inicijativa ujedinjuje četiri pokreta: Magrebsku Sumud flotilu, Globalni pokret za Gazu, Koaliciju Flotile slobode i Sumud Nusantaru.

Prvi konvoj će krenuti iz španskih luka 31. avgusta, a drugi iz tuniskih luka 4. septembra. Više od 6.000 aktivista registrovalo se za pridruživanje, a duž rute planirani su treninzi, događaji solidarnosti i kampovi, rekao je organizator Seif Abu Keshk.

Objava dolazi nakon što su izraelske pomorske snage 26. jula presrele humanitarni brod Handala dok se približavao Gazi, prateći ga do luke Ashdod. Brod je stigao do oko 70 nautičkih milja od enklave, premašivši udaljenost koju je prešao Madleen, koji je prešao 110 milja prije nego što je zaustavljen, prema Međunarodnom odboru za prekid opsade Gaze.

Odbacujući međunarodne pozive na prekid vatre, Izrael je nastavio svoju vojnu ofenzivu na Gazu od 7. oktobra 2023. godine, ubivši gotovo 61.000 Palestinaca, od kojih je gotovo polovica žena i djece. Kampanja je opustošila teritorij i dovela ga na rub gladi.

Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua (Netanyahu) i bivšeg ministra odbrane Joava Galanta (Yoav Gallant) zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti. Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde.