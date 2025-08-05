Žene se potukle na plaži: Svemu prethodilo puštanje muzike, uključili se i muškarci

U Ukrajini na plaži izbila je tuča između dvije žene kada je jedna od njih pustila rusku muziku. Muškarci koji su bili prisutni pokušali su smiriti situaciju, ali su se na kraju i sami uključili u sukob.

Prema snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama, sukob je u početku bio verbalni, ali se brzo pretvorio u fizički obračun koji je uključivao udarce šakama, čupanje za kosu i žestoke uvrede. Neki od posmatrača pokušali su razdvojiti žene, dok su se drugi pridružili jednoj od strana, što je dodatno rasplamsalo sukob.

Puštanje ruske muzike u javnosti u Ukrajini se smatra osjetljivom temom, posebno u kontekstu nastavka ruske agresije. Za mnoge Ukrajince ruska kultura predstavlja simbol okupacije i nasilja, a njeno javno emitovanje doživljavaju kao neosjetljivo ili čak provokativno.