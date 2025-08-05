Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

HAOS

Tornado poharao plažu u Italiji: Turisti bježali u panici

Dramatične scene zabilježene kod Rima

Dramatični prizori. Facebook

I. H.

5.8.2025

Veliko nevrijeme pogodilo je obalu Italije, a posebno dramatične scene zabilježene su na plaži u Makareseu, nedaleko od Rima, kada je tornado izazvao pravi haos među turistima.

Snažan vjetar podigao je suncobrane iz pijeska i bacao ih u zrak poput papirnih zmajeva, dok su turisti u panici napuštali plažu, pokušavajući spasiti svoje stvari i pronaći zaklon.

Prema lokalnim medijima, jedna žena je zadobila lakše povrede te joj je pružena medicinska pomoć na licu mjesta.

Isti dan, nevrijeme je pogodilo i područje Delte del Po, gdje su zabilježene dvije velike pijavice koje su se tokom oluje spojile u jednu. Pijavice, koje se javljaju iznad vodene površine, često se smatraju vodenim tornadima, a u Evropi ih se godišnje zabilježi oko 500.

Italijanska meteorološka služba izdala je upozorenja za regije Marče i Umbria zbog najavljenih oluja i umjerenog vjetra, pozivajući građane i turiste na oprez i praćenje vremenskih izvještaja.

Ovaj tornado samo je dio šire slike vremenskog haosa koji ovih dana pogađa Evropu. 

Požari haraju Portugalom, Grčkom i Španijom, dok su i druge turističke destinacije u Španiji i Švicarskoj pogođene snažnim vjetrovima i tornadima.

# NEVRIJEME
# RIM
# ITALIJA
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.