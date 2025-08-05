Tornado poharao plažu u Italiji: Turisti bježali u panici

Veliko nevrijeme pogodilo je obalu Italije, a posebno dramatične scene zabilježene su na plaži u Makareseu, nedaleko od Rima, kada je tornado izazvao pravi haos među turistima.

Snažan vjetar podigao je suncobrane iz pijeska i bacao ih u zrak poput papirnih zmajeva, dok su turisti u panici napuštali plažu, pokušavajući spasiti svoje stvari i pronaći zaklon.

Prema lokalnim medijima, jedna žena je zadobila lakše povrede te joj je pružena medicinska pomoć na licu mjesta.