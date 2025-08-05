Broj ubijenih u izraelskim napadima na Gazu premašio 61.000

Najmanje 61.020 Palestinaca ubijeno je u izraelskom ratu protiv Pojasa Gaze od oktobra 2023. godine, uključujući 188 osoba koje su umrle od gladi, saopćilo je u utorak Ministarstvo zdravstva Gaze, javlja Anadolu.

U saopćenju se navodi da su u posljednja 24 sata u bolnice dovezena tijela 87 osoba, dok je 644 ljudi ranjeno, čime je broj povrijeđenih u izraelskoj ofanzivi porastao na 150.671.

Prema istom izvoru, tokom proteklog dana od gladi i pothranjenosti umrlo je još osam osoba, čime je ukupan broj umrlih od gladi od oktobra prošle godine dostigao 188, uključujući 94 djece.

Također je navedeno da je 52 Palestinaca ubijeno, a 352 ranjeno dok su pokušavali doći do humanitarne pomoći u posljednja 24 sata. Od 27. maja na taj način ubijeno je ukupno 1.568 Palestinaca, a ranjeno njih više od 11.230.

UNICEF je u petak upozorio da djeca u Gazi umiru neviđenom brzinom usljed gladi i pogoršanja humanitarnih uslova izazvanih izraelskim ratom.

Prema procjenama Svjetskog programa za hranu (WFP), jedan od četiri Palestinca u Gazi suočen je s uslovima nalik gladi, a 100.000 žena i djece pati od akutne pothranjenosti.