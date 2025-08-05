Izvori bliski Kremlju: Putin neće popustiti Trampovom ultimatumu

Ruski predsjednik Vladimir Putin vjerovatno neće popustiti ultimatumu američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) koji ističe ovog petka te ostaje pri svom cilju zauzimanja četiri regije Ukrajine u cijelosti, kazali su izvori bliski Kremlju za Reuters.

Tramp je zaprijetio da će Rusiji nametnuti nove sankcije i uvesti stopostotne carine zemljama koje kupuju njegovu naftu - od kojih su najveće Kina i Indija - osim ako Putin ne pristane na prekid vatre u ruskom ratu u Ukrajini.

Putinova odlučnost da nastavi podstaknuta je njegovim uvjerenjem da Rusija pobjeđuje i skepticizmom da će još više američkih sankcija imati veliki utjecaj nakon uzastopnih valova ekonomskih kazni tokom tri i pol godine rata, tvrde tri izvora upoznata s raspravama u Kremlju.

Ruski čelnik ne želi razljutiti Trampa i shvata da možda odbija priliku za poboljšanje odnosa s Vašingtonom i Zapadom, ali njegovi ratni ciljevi imaju prednost, kažu dva izvora.

Putinov cilj

Putinov je cilj potpuno zauzeti ukrajinske regije Donjeck, Lugansk, Zaporožje i Herson, koje Rusija smatra svojima, a zatim razgovarati o mirovnom sporazumu, rekao je jedan od izvora.

- Ako bi Putin uspio u potpunosti okupirati te četiri regije koje je proglasio svojima, mogao bi tvrditi da je njegov rat u Ukrajini postigao svoje ciljeve - izjavio je Džejms Rodžers (James Rodgers), autor nadolazeće knjige "Povratak Rusije".

Trenutni proces pregovora u kome su se ruski i ukrajinski pregovarači sastali tri puta od maja, bio je pokušaj Moskve da uvjeri Trampa da Putin ne odbacuje mir, rekao je prvi izvor, dodajući da su razgovori bili lišeni prave suštine osim rasprava o humanitarnoj razmjeni.

Udaljeni stavovi

Rusija tvrdi da je ozbiljna u namjeri da se u pregovorima osigura dugoročni mir, ali da je proces kompliciran jer su stavovi dvije strane toliko udaljeni. Putin je prošle sedmice opisao razgovore kao pozitivne.

Izneseni zahtjevi Moskve uključuju potpuno povlačenje Ukrajine iz četiri regije i prihvatanje neutralnog statusa Kijeva i ograničenja veličine njegove vojske - zahtjeve koje je Ukrajina odbila.

Kao znak da bi ipak mogla postojati prilika za postizanje dogovora prije isteka roka, očekuje se da će Trampov posebni izaslanik Stiv Vitkof (Steve Witkoff) posjetiti Rusiju ove sedmice, nakon eskalacije retorike između Trampa i Moskve oko rizika od nuklearnog rata.