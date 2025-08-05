Porodica traži istinu: Desetogodišnji Amir ubijen dok je pokušavao primiti pomoć

Amir je bio raseljen zbog rata i ranije izgubio oca u izraelskom zračnom napadu 29. decembra prošle godine. Dana 28. maja, otišao je prema punktu za pomoć Humanitarne fondacije za Gazu (GHF), organizacije koju podržavaju SAD i Izrael. Na snimku koji je kružio društvenim mrežama vidi se kako od američkog vojnika prima hranu.

Porodica desetogodišnjeg Abdularahima Muhameda al - Džarabea (Mohammeda al-Jarabe’e), poznatog pod nadimkom Amir, tvrdi da je dječak ubijen dok je pokušavao primiti humanitarnu pomoć u južnoj Gazi. Više od dva mjeseca nakon nestanka, njegovo tijelo još nije predato porodici, a sudbina mu ostaje nepoznata.

Penzionisani američki vojnik Entoni Agilar (Anthony Aguilar), koji je radio kao plaćenik za GHF, izjavio je da je tog dana svjedočio užasnim scenama.

– Ovaj mladi dječak, Amir, prišao mi je bos i u poderanoj odjeći. Hodao je 12 kilometara da bi stigao. Zahvalio nam je na mrvicama hrane koje je dobio. Kleknuo je, stavio ruke na moje lice, poljubio me i rekao “hvala” na engleskom – ispričao je Agilar za podcast UnXeptable.

Prema svjedočenjima, izraelski vojnici potom su ispalili papreni sprej, suzavac, šok bombe i hice u zrak, a zatim pucali prema gomili civila.

– Pucaju u Palestince, civile, ljudska bića koji padaju na tlo. Amir je bio jedan od njih – rekao je Amirov rođak Kusaj al- Džarabea (Qusai al-Jarabe’a) za Middle East Eye.

Porodica je mjesecima bezuspješno tragala za njim, kontaktirajući bolnice, mrtvačnice i humanitarne organizacije, uključujući Crveni križ. Njegovo ime nije pronađeno ni na jednoj listi ranjenih ili poginulih.

– Porodica je slomljenog srca. Otišao je po hranu i nikada se nije vratio. Da je pas nestao, ljudi bi pitali kamo je otišao – ali budući da je palestinsko dijete, svijet šuti – rekla je pomajka Siham al- Džarabea.

Siham je dodala da je Amir bio dobro raspoložen i pomagao rodbini u potrazi za hranom prije nestanka.

– Gdje je Amir otišao, na koje mjesto? Je li otišao vojnicima ili negdje drugdje? Da sam ga vidjela kako odlazi po pomoć, vratila bih ga – poručila je.

Porodica sada poziva međunarodna tijela da sprovedu hitnu istragu i pomognu im da pronađu njegove posmrtne ostatke, kako bi mu mogli prirediti dostojan ukop.