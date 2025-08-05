Porodica traži istinu: Desetogodišnji Amir ubijen dok je pokušavao primiti pomoć

Porodica desetogodišnjeg Abdularahima Muhameda al - Džarabea (Mohammeda al-Jarabe’e), poznatog pod nadimkom Amir, tvrdi da je dječak ubijen dok je pokušavao primiti humanitarnu pomoć u južnoj Gazi. Više od dva mjeseca nakon nestanka, njegovo tijelo još nije predato porodici, a sudbina mu ostaje nepoznata.
Amir je bio raseljen zbog rata i ranije izgubio oca u izraelskom zračnom napadu 29. decembra prošle godine. Dana 28. maja, otišao je prema punktu za pomoć Humanitarne fondacije za Gazu (GHF), organizacije koju podržavaju SAD i Izrael. Na snimku koji je kružio društvenim mrežama vidi se kako od američkog vojnika prima hranu.
Penzionisani američki vojnik Entoni Agilar (Anthony Aguilar), koji je radio kao plaćenik za GHF, izjavio je da je tog dana svjedočio užasnim scenama.
– Ovaj mladi dječak, Amir, prišao mi je bos i u poderanoj odjeći. Hodao je 12 kilometara da bi stigao. Zahvalio nam je na mrvicama hrane koje je dobio. Kleknuo je, stavio ruke na moje lice, poljubio me i rekao “hvala” na engleskom – ispričao je Agilar za podcast UnXeptable.
Prema svjedočenjima, izraelski vojnici potom su ispalili papreni sprej, suzavac, šok bombe i hice u zrak, a zatim pucali prema gomili civila.
– Pucaju u Palestince, civile, ljudska bića koji padaju na tlo. Amir je bio jedan od njih – rekao je Amirov rođak Kusaj al- Džarabea (Qusai al-Jarabe’a) za Middle East Eye.
Porodica je mjesecima bezuspješno tragala za njim, kontaktirajući bolnice, mrtvačnice i humanitarne organizacije, uključujući Crveni križ. Njegovo ime nije pronađeno ni na jednoj listi ranjenih ili poginulih.
– Porodica je slomljenog srca. Otišao je po hranu i nikada se nije vratio. Da je pas nestao, ljudi bi pitali kamo je otišao – ali budući da je palestinsko dijete, svijet šuti – rekla je pomajka Siham al- Džarabea.
Siham je dodala da je Amir bio dobro raspoložen i pomagao rodbini u potrazi za hranom prije nestanka.
– Gdje je Amir otišao, na koje mjesto? Je li otišao vojnicima ili negdje drugdje? Da sam ga vidjela kako odlazi po pomoć, vratila bih ga – poručila je.
Porodica sada poziva međunarodna tijela da sprovedu hitnu istragu i pomognu im da pronađu njegove posmrtne ostatke, kako bi mu mogli prirediti dostojan ukop.