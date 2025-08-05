Tramp: SAD će znatno povećati carine Indiji u roku od 24 sata

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) izjavio je u utorak da planira znatno povećati carine Indiji u roku od 24 sata, navodeći kao razloge nastavak kupovine ruske nafte i visoke trgovinske barijere u toj zemlji, prenosi Anadolu.

- Dogovorili smo se na 25 posto, ali mislim da ću to vrlo znatno povećati u naredna 24 sata, jer oni kupuju rusku naftu - rekao je Tramp u intervjuu za poslovni kanal CNBC.

- Oni hrane ratnu mašinu. I ako to budu radili, ja neću biti sretan - rekao je američki predsjednik.

Tramp je također ustvrdio da Indija ima najviše carine na svijetu, dodajući: "Mi imamo vrlo, vrlo malo posla s Indijom, jer su njihove carine toliko visoke."

Američki predsjednik ranije je optužio Indiju da zarađuje na preprodaji ruske nafte, napisavši u nedjelju na mreži Truth Social da Nju Deli kupuje ogromne količine ruske nafte i veliki dio preprodaje za veliku zaradu.

- Njima nije stalo do toga koliko ljudi u Ukrajini ubija ruska ratna mašina - dodao je Tramp.

On je ranije najavio uvođenje 25 posto carina na indijsku robu od 1. augusta, navodeći kao razloge trgovinske barijere i kupovinu nafte iz Moskve. Posebno je upozorio da će zemlje koje kupuju rusku naftu biti suočene sa 100 posto sekundarnim carinama, osim ako Moskva ne postigne mirovni sporazum s Ukrajinom.

Indija je u ponedjeljak odbacila Trampove optužbe, poručivši da će nastaviti štititi nacionalne interese. Ruska nafta prošle godine činila je 35-40 posto ukupnog indijskog uvoza nafte.