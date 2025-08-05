Američka obalna straža: Šef OceanGatea glavni je krivac za tragediju podmornice Titan

Tvrtka OceanGate kriva je za višestruke propuste i "glavni" je krivac za imploziju privatne podmornice Titan, koja je koštala života petero ljudi tokom istraživanja olupine Titanika 2023. godine, saopćila je američka obalna straža u izvještaju objavljenom u utorak, prenosi Index.hr.

Obalna straža kritizira gotovo svaki aspekt djelovanja OceanGatea i način na koji je upravljano tvrtkom, te navodi više čimbenika koji su doveli do Titanovog kvara.

OceanGate je imao "kritično nedostatne" sigurnosne prakse i toksičnu kulturu na radnom mjestu, navodi se u izvještaju o tvrtki koja je upravljala Titanom.

Američka obalna straža tvrdi da se kompanija koristila "taktikama zastrašivanja" kako bi izbjegla regulatorni nadzor te da je "u potpunosti" ignorisala ključne provjere.

Izvršni direktor Stoktan Raš (Stockton Rush) pokazao je "nemar koji je doprinio smrtima", zaključila je obalna straža, dodajući da bi on bio optužen da je preživio nesreću.

Porodice žrtava rekle su kako "nikakvav izvještaj ne može promijeniti tragičan ishod nesreće te je pozvala na značajne reforme.

OceanGateova podmornica implodirala je 90 minuta nakon zarona, pri čemu je petero žrtava trenutno izgubilo život.