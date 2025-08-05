Zelenski i Tramp razgovarali o okončanju sukoba u Ukrajini: Evo šta je poručeno

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je s američkim predsjednikom Donaldom Trampom (Trumpom) imao telefonski razgovor o okončanju sukoba između Rusije i Ukrajine, javlja Anadolija.

- Produktivan razgovor s predsjednikom Trampom, s ključnim fokusom, naravno, na okončanju rata. Zahvalni smo Trampu na svim naporima ka pravednom i trajnom miru - napisao je na X-u.

Intenziviranje napada

Prema riječima Zelenskog, razmijenili su stavove i procjenu situacije, te se složili da je Rusija intenzivirala napade.

- Predsjednik Tramp je u potpunosti obaviješten o ruskim napadima na Kijev i druge gradove i zajednice - rekao je.

Sankcije protiv Moskve također su bile na dnevnom redu, rekao je Zelenski, napominjući da Trampova prijetnja jačanjem pritiska na ruski naftni sektor "može mnogo toga promijeniti".

- Razgovarali smo o zajedničkim evropskim odlukama koje mogu pomoći našoj odbrani. Već imamo obaveze Nizozemske, Švedske, Norveške i Danske – preko milijardu dolara za američko oružje koje će Ukrajina dobiti. Hvala vam. Ova saradnja sa zemljama NATO-a će se nastaviti - dodao je.

Druga tema

Druga tema razgovora bila je bilateralna odbrambena saradnja, rekao je, dodajući da je nacrt sporazuma o dronovima već pripremila ukrajinska strana.

Rekao je da je Kijev spreman detaljno razgovarati o nacrtu i zaključiti ga, naglašavajući da to može biti "jedan od najjačih sporazuma".

Tramp je ranije objavio da namjerava da značajno poveća carine Indiji u roku od 24 sata zbog kupovine ruske nafte.

Tvrdi da bi pad cijena nafte "za još 10 dolara po barelu" mogao "prisiliti" Rusiju da prekine borbe u Ukrajini, koje traju od februara 2022. godine.