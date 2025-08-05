Pokrenuta istraga protiv Obamine vlade, Tramp poručuje: "Istina uvijek pobjeđuje"

Državna tužiteljica Sjedinjenih Američkih Država Pam Bondi naložila je saveznim tužiteljima da pokrenu veliku porotu kako bi istražili optužbe da su članovi administracije bivšeg predsjednika Baraka Obame (Barack Obama) zloupotrijebili obavještajne podatke o ruskom uplitanju u američke izbore 2016. godine, rekao je u ponedjeljak izvor upoznat s ovim slučajem.

Ministarstvo pravosuđa prethodno je objavilo da sastavlja istražni tim koji će razmotriti tvrdnje direktorice Nacionalne obavještajne službe Talsi Gabard (Tulsi Gabbard) o tome da je američka obavještajna zajednica bila "instrumentalizirana u političke svrhe".

Predsjednik Donald Tramp (Trump) odmah je podržao Gabard i poručio da bi zvaničnici Obamine administracije trebali krivično odgovarati zbog uloge u procjeni obavještajnih podataka o ruskom miješanju.

Pokretanje postupka

Televizija Fox News objavila je da je Bondi lično dala nalog neimenovanom tužitelju da pokrene pravni postupak. Očekuje se da će tužitelj iznijeti dokaze pred veliku porotu, koja bi mogla razmotriti eventualnu optužnicu ako Ministarstvo pravosuđa odluči podići tužbu.

Govoreći o istrazi na mreži Truth Social, Tramp je izjavio: "Istina uvijek pobjeđuje. Ovo su sjajne vijesti."

Tramp je i prošlog mjeseca optužio Obamu za izdaju, tvrdeći – bez iznošenja dokaza – da je bivši predsjednik predvodio plan s ciljem da ga lažno poveže s Rusijom i sabotira njegovu izbornu kampanju 2016. godine, na kojoj je pobijedio kandidatkinju demokrata Hilari Klinton (Hillary Clinton).

"Bizarne optužbe"

Glasnogovornik Obame odbacio je Trampove tvrdnje, rekavši da su "ove bizarne optužbe smiješne i predstavljaju slab pokušaj skretanja pažnje".

Gabard je deklasificirala određene dokumente i ustvrdila da objavljene informacije otkrivaju "izdajničku zavjeru" visokih zvaničnika iz Obamine administracije, čiji je cilj bio da oslabe Trampa. Demokrati su ove tvrdnje odbacili kao neistinite i politički motivisane.

Američka obavještajna zajednica je u procjeni iz januara 2017. zaključila da je Rusija, korištenjem dezinformacija na društvenim mrežama, hakerskih napada i botova, pokušala da nanese štetu kampanji Hilari Klinton i podrži Trampa. Međutim, u izvještaju se navodi da je stvarni utjecaj ovih napora vjerovatno bio ograničen i da nema dokaza da su promijenili ishod izbora.

Rusija je negirala bilo kakvo miješanje u američki izborni proces.