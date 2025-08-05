Bill i Hilari Klinton pozvani da svjedoče o Epstinu pred kongresnim odborom

Bivši američki predsjednik Bil Klinton i njegova supruga Hilari među su istaknutim ličnostima koje su dobile sudske pozive od kongresnog odbora za svjedočenje o preminulom seksualnom prestupniku Džefriju Epstinu, javlja BBC.

Republikanac Džejms Komer, predsjednik Odbora za nadzor Zastupničkog doma, izdao je danas sudske pozive Klintonovima i još osam drugih osoba. Odbor traži dodatne informacije o Epstinovoj prošlosti, nakon što je administracija predsjednika Donalda Trampa odlučila da neće objaviti dodatne savezne dokumente o pokojnom milijarderu.

Odluka je izazvala nezadovoljstvo među pristalicama Trampa, ali i nekim liberalima, jer mnogi smatraju da ti dokumenti sadrže spisak klijenata – poznatih muškaraca povezanih s Epstinom.

Klintonovi nisu jedini pozvani

Sudski pozivi poslani su širokom krugu zvaničnika Ministarstva pravosuđa tokom mandata Obame, Trampa i Bajdena, a odbor je također zatražio dokumente direktno od ministarstva. Merik Garlend, koji je bio ministar pravosuđa za vrijeme predsjednika Džoa Bajdena, također je dobio obavijest od odbora, rekao je Komer.

Oba glavna državna tužioca tokom prvog mandata Trampa – Džef Sejšns i Vilijam Bar – također su dobili pozive. Bivši direktori FBI Džejms Komi i Robert Muler bit će također pozvani da svjedoče pred odborom.

Još nije poznato hoće li osobe koje je imenovao Komer zaista doći i svjedočiti, kao ni hoće li to biti javno. Savezni tužioci optužili su Epstina 2019. za trgovinu maloljetnicima u seksualne svrhe i druge zločine, tokom prve administracije Donalda Trampa.

Mnogi republikanci nezadovoljni

Epstin je počinio samoubistvo u zatvoru iste godine, što je izazvalo niz pitanja i spekulacija. Ovog ljeta glavna državna tužiteljica SAD-a Pam Bondi izjavila je da je Ministarstvo pravosuđa pregledalo Epstinove dokumente i nije pronašlo dokaze o spisku klijenata.

Također je naglasila da dokazi potvrđuju da je počinio samoubistvo dok je bio u pritvoru i da savezna vlada neće objaviti dodatne dokumente. Ove izjave izazvale su nezadovoljstvo dijela Trampovih pristalica, koji sada smatraju da njegova administracija nije bila potpuno otvorena u vezi s materijalima o Epstinu.

U rijetkom neslaganju s predsjednikom Trampom, nekoliko republikanskih članova Zastupničkog doma pozvalo je na temeljitiju istragu. Komerovi sudski pozivi pokazuju da Odbor za nadzor Zastupničkog doma, koji ima značajne istražne ovlasti, nastavlja pritiskati za dodatne informacije.