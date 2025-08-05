Vođa Hezbolaha zaprijetio Izraelu napadom projektilima ako nastavi rat protiv Libana

Vođa Hezbollaha Naim Kasem (Qassem) danas je u televizijskom govoru prvi put nakon nekoliko mjeseci direktno zaprijetio Izraelu, rekavši da će na njega pasti projektili ako nastavi široki rat protiv Libana, javlja Reuters.

Njegovi komentari uslijedili su dok se libanski kabinet sastajao kako bi raspravljao o sudbini Hezbolahovog arsenala, nakon što je Vašington izvršio pritisak na libanske zvaničnike da se obavežu na razoružavanje grupe koju podržava Iran, te usred strahova da bi Izrael mogao pojačati napade ako to ne učine.

Kasem je rekao da će se, ako Izrael pokrene "veliku agresiju" protiv Libana, Hezbollah, libanska vojska i libanski narod braniti.

- Ova odbrana dovest će do toga da projektili padaju unutar izraelskog entiteta, a sva sigurnost koju su gradili osam mjeseci srušit će se u roku od sat vremena - kazao je.

Okončanje borbe

Primirje postignuto uz posredovanje SAD-a u novembru okončalo je višemjesečne borbe između Hezbolaha i Izraela. U ratu je ubijen velik dio vodstva Hezbolaha, uključujući Kasemovog prethodnika Sajida Hasana Nasralaha (Sayyeda Hassana Nasrallaha), a uništen je i velik dio njegovog arsenala.

Kasem je naveo da je u ratu ubijeno 5000 boraca Hezbollaha i ranjeno 13.000, što je prvi službeni podatak koji je skupina objavila. Ali, dodao je da je organizacija ostala u dobrom stanju, s borcima spremnim podnijeti "najsurovije žrtve" ako je potrebno.

Plan Vašingtona

Vašington i Bejrut od juna pregovaraju o američkom planu za potpuno razoružavanje Hezbolaha u zamjenu za prekid izraelskih napada, povlačenje izraelskih trupa koje još uvijek okupiraju pet tačaka u južnom Libanu i sredstva za obnovu područja uništenih izraelskim bombardovanjem tokom rata.

S obzirom na slab napredak u razoružanju, strpljenje Vašingtona počelo je nestajati te je pritisnuo libanske ministre da brzo daju javno obećanje kako bi se pregovori mogli nastaviti.

Kasem se usprotivio uvjetima, rekavši da Izrael mora u potpunosti provesti primirje prekidom svojih vojnih aktivnosti u Libanu prije bilo kakve druge rasprave.