Tramp prijeti Moskvi: "Pad cijene nafte primorat će Rusiju da prekine rat u Ukrajini"

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) izjavio je da bi dodatni pad cijene nafte na svjetskom tržištu mogao natjerati Rusiju da obustavi ratne operacije u Ukrajini. U obraćanju medijima, Tramp je naglasio kako se ekonomski pritisak može koristiti kao ključni instrument u zaustavljanju sukoba.

– Ako cijena nafte padne za još 10 dolara po barelu, Vladimir Putin neće imati izbora. Ekonomija je već u teškoj situaciji – rekao je Tramp.

Unatoč ranijim američkim upozorenjima i pozivima na pregovore, rat u Ukrajini se nastavlja, a Vašington traži nove načine za prisiljavanje Moskve da pristane na prekid vatre. Prema Trampu, manipulacija cijenama energenata mogla bi biti efikasna strategija.

Istovremeno, Tramp je uputio i oštra upozorenja drugim zemljama zbog njihove trgovinske saradnje s Rusijom. Najavio je da će u roku od 24 sata "vrlo značajno" povećati carine Indiji, navodeći kao razlog kupovinu ruske nafte.

Također je poručio da će uvesti carine od 35 posto Evropskoj uniji ako, kako je rekao, "blok ne ispuni svoje obaveze ulaganja u američku ekonomiju".

Međunarodna politika Donalda Trampa sve više se oslanja na ekonomske mehanizme. Kampanja podizanja carinskih tarifa pretvara se u centralni alat američke diplomatije, kojom se, osim trgovinskih interesa, pokušavaju rješavati i globalni sigurnosni izazovi.