Protesti u Pakistanu na drugu godišnjicu hapšenja bivšeg premijera, privedeno 200 ljudi

Većina hapšenja je izvršena u Rawalpindiju "zbog kršenja zabrane demonstracija", dok je ostatak bio u Lahoreu

Anadolija

5.8.2025

Više od 200 ljudi privedeno je u Pakistanu koji su protestovali u znak podrške zatvorenom bivšem premijeru i osnivaču Stranke pravde Pakistana (PTI) Imranu Khanu, javlja Anadolija.

Protesti su održani širom Pakistana povodom obilježavanja druge godišnjice hapšenja bivšeg premijera Imrana Khana.

Glasnogovornik PTI-a Zulfikar Bukhari izjavio je da je policija intervenisala kako bi rastjerala demonstrante.

Bivši premijer Khan smijenjen je s dužnosti 2022. godine nakon što je pakistanski parlament izglasao nepovjerenje.

Khan je zatvoren od 5. avgusta 2023. godine, suočavajući se s optužbama koje se kreću od korupcije do podrške terorizmu.

# PAKISTAN
# PROTESTI
