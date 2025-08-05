Tramp planira preuzeti distribuciju humanitarne pomoći za Pojas Gaze

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) nakon jučerašnjeg sastanka sa specijalnim izaslanikom za Bliski istok Stivom Vitkofom (Steveom Witkoffom) odlučio je preuzeti inicijativu dostave humanitarne pomoći za Pojas Gaze.

To su potvrdila dvojica zvaničnika State Departmenta. Pojačani angažman SAD-a označava kulminaciju nezadovoljstva izraelskom politikom distribucije i dostavljanja humanitarne pomoći u Pojas Gaze.

Ovu odluku, Tramp je donio nakon razgovora s Vitkofom koji je boravio u Pojasu Gaze prije nekoliko dana gdje je sam uspio uvidjeti selektivnost i izraelske blokade prijeko potrebne humanitarne pomoći.

Ipak, sa druge strane, pregovori o prekidu vatre su u zastoju jer se premijer Izraela Benjamin Netanjahu (Netanyahu) kreće ka značajnom proširenju rata.

I dalje nema detalja o tome kako bi Amerika trebala preuzeti dostavu humanitarne pomoći, ali bi zbog velikog broja transportnih aviona američke vojske u regiji to najvjerovatnije mogao biti zračni transport koji su započele evropske države koje predvodi Francuska u toj inicijativi.

Dodatno širenje rata i nastojanje izraelskog vojno-političkog vrha da okupira teritoriju cjelokupnog Pojasa Gaze za sobom nosi samo produbljivanje humanitarne krize i dodatne žrtve.