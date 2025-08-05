Odluka donesena na sastanku ratnog kabineta: Netanjahu pokreće opću ofanzivu na Pojas Gaze

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu (Netanyahu) danas je održao sastanak ratnog kabineta na kojem je odlučeno da vojska Izraela pokrene operacije s ciljem zauzimanja cjelokupnog Pojasa Gaze.

Usred međusobnih optuživanja između Netanjahua i načelnika generalštaba izraelske vojske general-pukovnika Ejala Zamira (Eyala) uslijedio je ovaj sastanak.

Njih dvojica se sukobljavaju zbog daljeg vođenja rata u Pojasu Gaze.

Netanjahuov kabinet je u kratkom saopćenju naveo da je Netanjahu "danas održao ograničenu sigurnosnu diskusiju koja je trajala oko tri sata, u kojoj je šef kabineta predstavio opcije za nastavak kampanje u Gazi".

- Izraelska vojska je spremna provesti svaku odluku koju donese sigurnosni kabinet - dodaje se u saopćenju.

Prema dosadašnjoj praksi rata u Pojasu Gaze, operacija izraelske vojske bi mogla započeti u narednih 48 sati.

Među ostalima koji su prisustvovali sastanku u utorak bili su ministar odbrane Israel Kac (Katz), ministar za strateška pitanja Ron Dermer i načelnik Direktorata za operacije IDF-a general-major Icik Kohen (Itzik Cohen).

Ono što je značajno za istaći jeste da sastanku nisu prisustvovali ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben Gvir i ministar finansija Bezalel Smotrih (Smotrich) koji su vatreni zagovornici potpunog izaelskog preuzimanja Gaze.

Trenutno sve prilike ukazuju da je izraelski vojno-politčki vrh odlučan pokrenuti širu invaziju Pojasa Gaze pri čemu trenutno izraelske snage kontrolišu otprilike 75 posto teritorije u enklavi.

S druge strane, svaka operacija riskira da bi Hamas mogao kao za odmazdu likvidirati preostale zarobljenike što je jedan od faktora koji trenutno koči izvođenje ofanzive.