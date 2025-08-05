Iranski nuklearni naučnici tajno posjetili Rusiju i njihove nuklearne pogone

Let iranske aviokompanije Mahan Air iz Teherana sletio je u Moskvu u avgustu prošle godine, a među putnicima bio je Ali Kalvand (43), nuklearni fizičar, u pratnji četvorice saradnika iz navodne konzultantske kompanije DamavandTec.

Putovanje je bilo tajno, a Iranci su koristili diplomatske pasoše izdane neposredno prije polaska, piše Financial Times.

Povezanost s vojnom jedinicom

Prema zapadnim dužnosnicima, najmanje trojica članova delegacije bila su povezana sa SPND-om – tajnom vojnom jedinicom pod nadzorom ministarstva odbrane Irana, koju Amerika opisuje kao nasljednika prijašnjeg iranskog programa razvoja nuklearnog oružja.

Među njima su bili naučnik iz SPND-a, bivši direktor kompanije pod američkim sankcijama zbog nabavke opreme za SPND, te kontraobavještajni časnik.

Istraga Financial Timesa zasniva se na putnim dokumentima, korespondenciji i intervjuima sa zapadnim dužnosnicima. Otkriveno je da je delegacija posjetila ruske institute koji rade na tehnologijama dvojne namjene – civilnim komponentama koje mogu imati vojnu primjenu, uključujući razvoj nuklearnog oružja.

U jednom pismu Kalvand je izrazio interes za nabavku tricija – izotopa koji pojačava eksplozivnu moć bojevih glava i podliježe strogim pravilima o neširenju.

Iran poriče razvoj oružja

Putovanje se odvijalo u trenutku kada su zapadne vlade bilježile sve veći broj pokušaja iranskih znanstvenika da iz inostranstva pribave osjetljivu tehnologiju.

Iako Zapad nije utvrdio da je Iran obnovio rad na oružju, SAD je upozorio da Teheran poduzima korake koji bi mu omogućili brži razvoj bombe ako to odluči.

Stručnjaci tvrde da Iran godinama koristi strategiju “proračunate dvosmislenosti” – formalno poštuje norme o neširenju, ali kroz znanstvena istraživanja razvija znanja relevantna za oružje.

- Smatramo to oblikom programa nuklearnog naoružanja — rekao je Dejvid Olbrajt (David Albright) iz Instituta za znanost i međunarodnu sigurnost.

Iran poriče da razvija oružje i poziva se na fetvu vrhovnog vođe ajatolaha Hameneija. Na pitanja FT-a o ovom putovanju nije odgovorio, a ni Kremlj nije komentirao.

Delegacija i pozivi iz Moskve

Kalvand, koji tečno govori ruski i doktorirao je u Kijevu, dobio je zadatak iz ministarstva odbrane da organizira delegaciju.

Poziv iz Moskve stigao je od 78-godišnjeg ruskog znanstvenika Olega Maslenikova (Maslennikova), koji ih je pozvao u jednu od svojih kompanija.

Delegaciju su činili: Javad Gasemi (Javad Ghasemi) – bivši direktor kompanije Paradise Medical Pioneers, sankcionirane u SAD-u zbog povezanosti sa SPND-om; sada vodi firmu povezanu s Revolucionarnom gardom; Rouholah Azimirad (Rouhollah) – viši naučnik SPND-a i profesor na Univerzitetu Malek Ashtar, pod evropskim sankcijama; stručnjak za radijacijsko testiranje; Souruš Motašami (Soroush Mohtashami) – stručnjak za neutronske generatore; doktorirao pod mentorstvom Ferejduna Abasija-Davanija (Fereydoona Abbasija-Davanija), osnivača SPND-a i bivšeg lidera programa Amad; Amir Jazdian (Yazdian) – 35-godišnji kontraobavještajni časnik zadužen za nadzor i sigurnost tokom osjetljivih misija.

Svi su u Rusiji predstavljeni kao zaposlenici DamavandTeca, osnovanog 2023. Kalvandova supruga, Laleh Hešmati (Heshmati), vodi i MKS International, sankcioniranu zbog nabavke opreme za balističke projektile.

Interes za izotope

Delegacija je u Rusiji boravila četiri dana. Posjetili su kompanije Tekhnoekspert i Toriy, povezane s Polyus institutom, dijelom ruskog odbrambenog konglomerata Rostec. Prema stručnjacima, takvi posjeti ne bi bili mogući bez odobrenja FSB-a.

Toriy proizvodi elektron-ubrzivače i klystrone – uređaje koji mogu poslužiti za testiranje nuklearnog oružja pomoću “flash” rendgenskih sistema, koji simuliraju eksploziju bez detonacije bombe.

Kalvand je također poslao pismo ruskoj kompaniji Ritverc tražeći nabavku tricija, stroncija-90 i nikla-63 – izotopa pod strogom međunarodnom kontrolom. Ritverc nije odgovorio, a FT nije našao dokaze da su izotopi isporučeni.

- Tritij automatski znači naoružanje — rekao je Vilijam Alberkve (William Alberque), bivši šef NATO-vog centra za neširenje.

Strah od šire saradnje Moskve i Teherana

- Zabrinjavajuće je da takvi ljudi mogu imati takve sastanke u Rusiji, s obzirom na stanje odnosa Irana i Rusije — rekao je Prenej Vadi (Pranay Vaddi), bivši viši direktor za neširenje u američkom Vijeću za nacionalnu sigurnost.

Bez obzira na to dijele li Rusi komponente ili tehnologiju, SPND je organizacija koja bi ih mogla primijeniti za razvoj nuklearnog oružja, navode stručnjaci.

SPND već godinama koristi prikrivene metode i dvosmislene opise projekata kako bi zaobišao izvoznu kontrolu.

Iako Iran i Rusija godinama sarađuju na civilnim nuklearnim projektima, dio stručnjaka smatra da bi rat u Ukrajini mogao potaknuti Moskvu da bude manje stroga po pitanju neširenja.

Izraelski napadi

U junu su izraelske snage objavile da su dvaput pogodile “sjedište SPND-ovog nuklearnog projekta”. U napadima je ubijeno najmanje jedanaest znanstvenika, uključujući i Abasija-Davanija, kojeg je Izrael godinama pokušavao eliminirati.

Izraelski vojni obavještajci tvrde da je i dalje bio uključen u vojne aspekte nuklearnog programa i razvio sistem prijenosa znanja mlađim generacijama.

- Izrael ne može potpuno uništiti iranski nuklearni program, jer Iran regrutira nove znanstvenike koji nastavljaju rad — rekla je Nikol Grajevski (Nicole Grajewski) iz Carnegie instituta.

Mjesec dana prije smrti, Abasi-Davani izjavio je: "Naša snaga leži u našim znanstvenicima."

Bila je to poruka čovjeka uvjerenog da je prenio baklju svojim nasljednicima, zaključuje FT.