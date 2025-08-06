Potresne fotografije iz zraka: Gaza je sravnjena sa zemljom

Jordanskim vojnim avionom koji je koordinirao misiju isporuke humanitarne pomoći u Pojasu Gaze putovali su novinari The Guardiana, a ono što su zabilježili opisali su kao "pustinju ruševina i groblja".

U tekstu koji je objavljen, Gazu su opisali do detalja. Kako navode, izgleda kao mozaik betonskih oblika, ruševina i puteva koji ne vode nikuda dok su gradova zbrisani sa zemlje.

Nekada živo mjesto

Pišu da je Gaza bila užurbano, živo mjesto do prije manje od dvije godine, uprkos svim izazovima koje su njeni stanovnici podnosili čak i tada.

Njene pijace su bile prepune, ulice pune djece. Ta Gaza je nestala - nije zakopana pod vulkanskim pepelom, nije izbrisana historijom, već je sravnjena sa zemljom izraelskom vojnom kampanjom koja je za sobom ostavila mjesto koje izgleda kao posljedica apokalipse, navodi The Guardian.

Let je ponudio ne samo priliku da se svjedoči kako se tri tone pomoći, koje su daleko od dovoljnog, ispuštaju preko područja pogođenog glađu, već i rijetku priliku da se posmatra, iz ptičje perspektive, teritoriju koja je uglavnom zatvorena za međunarodne medije od 7. oktobra i naknadne ofanzive koju je pokrenuo Izrael.

Čak i sa visine od oko 600 metara, bilo je moguće vidjeti mjesta koja obilježavaju neka od najrazornijih poglavlja sukoba. Ovo su mjesta bombardovanja i opsada koja su palestinski novinari hrabro dokumentovali, često po cijenu vlastitih života. Više od 230 palestinskih novinara leži sahranjeno ispod, dodaju u tekstu.

Jedini znak života

Opisali su i misiju isporuke humanitarne pomoći u Gazu.

Otprilike sat i po nakon polijetanja, avion prelijeće ruševine sjeverne Gaze i grada Gaze, koji je sada pustoš raspadajućeg betona i prašine. Zgrade su svedene na ruševine, putevi izbušeni kraterima, a čitava naselja sravnjena sa zemljom. Sa ove udaljenosti gotovo je nemoguće vidjeti stanovnike Gaze. Samo kroz objektiv kamere od skoro 400 mm moguće je razaznati malu grupu ljudi koji stoje među ruševinama razorenog pejzaža - jedini znak života na mjestu koje inače izgleda nenastanjivo.

Dok se avion približava izbjegličkom kampu Nuseirat, otvaraju se zadnji poklopci i palete pomoći iskliznu, a padobrani se otvaraju iza njih dok padaju prema tlu. Ipak, takve količine nisu ni blizu dovoljne. Humanitarne agencije upozoravaju da se glad brzo širi teritorijom.

Iako zračni desanti mogu stvoriti dojam da se barem nešto radi, oni su, po općem mišljenju, skupi, neefikasni i ne dosežu ni približno količinu pomoći koja bi se mogla dostaviti kamionima. U prvih 21 mjesec rata, 104 dana zračnih desanta obezbijedila su ekvivalent hrane za samo četiri dana za Gazu", navodi se u tekstu.

Misije isporuke humanitarne pomoći često mogu biti smrtonosne. Najmanje 12 ljudi se prošle godine utopilo pokušavajući da spase hranu koja je pala u more, a najmanje pet je poginulo kada su palete pale na njih.