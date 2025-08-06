Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PREDSJEDNIK SAD

Tramp se postavio na čelo radne grupe za Olimpijske igre u Los Anđelesu: Demokrati nisu oduševljeni

Učinit ćemo sve da ove Igre budu sigurne, uključujući korištenje Nacionalne garde, kazao je

Donald Tramp. AP

Dž. R.

6.8.2025

Donald Tramp (Trump), predsjednik SAD, osnovao je radnu grupu za Olimpijske igre kojom će sam presjedavati, rizikujući sukob s lokalnim demokratskim vlastima. 

On je potpisao dokument o osnivanju ove radne grupe pred kamerama i obećao da će mobilizirati cijelu saveznu vladu kako bi se osiguralo da Olimpijske i Paraolimpijske igre budu sigurne, neometane i historijski uspjeh.

Ova radna grupa uključivat će brojne ministre i bliske savjetnike, kao i potpredsjednika Džej Di Vensa (J.D. Vance).

- Učinit ćemo sve da ove Igre budu sigurne, uključujući korištenje Nacionalne garde i aktivnog vojnog osoblja - rekao je Donald Tramp.

Neprijateljstvo raste

Američki predsjednik angažirao je Nacionalnu gardu u Kaliforniji u junu i to protiv savjeta demokratskog guvernera Gevina Njusoma (Gavin Newsom), što je izuzetno rijetko. Rekao je da želi uspostaviti red u Los Angelesu nakon protesta protiv hapšenja migranata od strane saveznih imigracijskih vlasti.

U utorak je napao gradonačelnicu LA Karen Bass, nazvavši ju "ne baš kompetentnom", optužujući je još jednom za loše postupanje u odgovoru na razorne požare u Los Angelesu u januaru.

Neprijateljstvo Donalda Trampa prema kalifornijskim demokratskim vlastima izazvalo je strahove od nesuglasica u organizaciji Olimpijskih igara. 

Međutim, u utorak nije bilo vidljivih tragova napetosti u Bijeloj kući između republikanskog lidera i predsjednika Organizacijskog odbora Igara u Los Angelesu, Kejsija Vasermana (Casey Wasserman). 

- Podržavali ste nas i pomagali nam u svakom koraku i ne bismo bili tamo gdje smo danas bez vas - rekao je Vaserman.

Nositelj baklje

Los Angeles je odabran za domaćina Olimpijskih i Paraolimpijskih igara 2028. u septembru 2017., tokom prvog mandata republikanskog milijardera. Vasserman mu je uručio kopije zlatnih, srebrnih i bronzanih medalja dodijeljenih sportašima posljednji put kada je Los Angeles bio domaćin Igara, 1984. godine.

Predsjednik organizacijskog odbora također je najavio da će olimpijski plamen putovati u svih 50 američkih saveznih država te je Donaldu Trampu rekao da ako želi biti nositelj baklje, "više je nego dobrodošao". Inače, Tramp je nosio olimpijski plamen ulicama Njujorka prije Igara u Ateni 2004. godine.

Veliki obožavatelj sportskih natjecanja, posebno kada privlače spektakularnu televizijsku publiku, Donald Tramp smatra da će njegov drugi mandat poklapati s organizacijom Svjetskog prvenstva u nogometu 2026. i Olimpijskih igara 2028. u Sjedinjenim Državama.

Američki predsjednik, koji je od januara poduzeo niz mjera usmjerenih protiv transrodnih osoba, posebno u sportskom području, također je u utorak uvjerio da "Sjedinjene Države neće dopustiti muškarcima da kradu trofeje od žena tokom Olimpijskih igara 2028.".

# LOS ANGELES
# DEMOKRATE
# DONALD TRUMP
# OLIMPIJSKE IGRE
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.