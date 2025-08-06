Tramp se postavio na čelo radne grupe za Olimpijske igre u Los Anđelesu: Demokrati nisu oduševljeni

Donald Tramp (Trump), predsjednik SAD, osnovao je radnu grupu za Olimpijske igre kojom će sam presjedavati, rizikujući sukob s lokalnim demokratskim vlastima.

On je potpisao dokument o osnivanju ove radne grupe pred kamerama i obećao da će mobilizirati cijelu saveznu vladu kako bi se osiguralo da Olimpijske i Paraolimpijske igre budu sigurne, neometane i historijski uspjeh.

Ova radna grupa uključivat će brojne ministre i bliske savjetnike, kao i potpredsjednika Džej Di Vensa (J.D. Vance).

- Učinit ćemo sve da ove Igre budu sigurne, uključujući korištenje Nacionalne garde i aktivnog vojnog osoblja - rekao je Donald Tramp.

Neprijateljstvo raste

Američki predsjednik angažirao je Nacionalnu gardu u Kaliforniji u junu i to protiv savjeta demokratskog guvernera Gevina Njusoma (Gavin Newsom), što je izuzetno rijetko. Rekao je da želi uspostaviti red u Los Angelesu nakon protesta protiv hapšenja migranata od strane saveznih imigracijskih vlasti.

U utorak je napao gradonačelnicu LA Karen Bass, nazvavši ju "ne baš kompetentnom", optužujući je još jednom za loše postupanje u odgovoru na razorne požare u Los Angelesu u januaru.

Neprijateljstvo Donalda Trampa prema kalifornijskim demokratskim vlastima izazvalo je strahove od nesuglasica u organizaciji Olimpijskih igara.

Međutim, u utorak nije bilo vidljivih tragova napetosti u Bijeloj kući između republikanskog lidera i predsjednika Organizacijskog odbora Igara u Los Angelesu, Kejsija Vasermana (Casey Wasserman).

- Podržavali ste nas i pomagali nam u svakom koraku i ne bismo bili tamo gdje smo danas bez vas - rekao je Vaserman.

Nositelj baklje

Los Angeles je odabran za domaćina Olimpijskih i Paraolimpijskih igara 2028. u septembru 2017., tokom prvog mandata republikanskog milijardera. Vasserman mu je uručio kopije zlatnih, srebrnih i bronzanih medalja dodijeljenih sportašima posljednji put kada je Los Angeles bio domaćin Igara, 1984. godine.

Predsjednik organizacijskog odbora također je najavio da će olimpijski plamen putovati u svih 50 američkih saveznih država te je Donaldu Trampu rekao da ako želi biti nositelj baklje, "više je nego dobrodošao". Inače, Tramp je nosio olimpijski plamen ulicama Njujorka prije Igara u Ateni 2004. godine.

Veliki obožavatelj sportskih natjecanja, posebno kada privlače spektakularnu televizijsku publiku, Donald Tramp smatra da će njegov drugi mandat poklapati s organizacijom Svjetskog prvenstva u nogometu 2026. i Olimpijskih igara 2028. u Sjedinjenim Državama.

Američki predsjednik, koji je od januara poduzeo niz mjera usmjerenih protiv transrodnih osoba, posebno u sportskom području, također je u utorak uvjerio da "Sjedinjene Države neće dopustiti muškarcima da kradu trofeje od žena tokom Olimpijskih igara 2028.".