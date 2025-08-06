Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SPECIJALNI IZASLANIK SAD

Vitkof stigao u Rusiju: Nepoznati detalji posjete

Ovo mu je peta posjeta, a razgovarat će s rukovodstvom

Stiv Vitkof. AP

Dž. R.

6.8.2025

Šef Ruskog fonda za direktne investicije i specijalni predstavnik ruskog predsjednika za ekonomsku saradnju sa inostranstvom, Kiril Dmitrijev, sastao se sa specijalnim izaslanikom predsjednika SAD Stivom Vitkofom ( Steve Witkoff) na aerodromu Vnukovo, rekao je izvor blizak pregovorima za TASS.

- Stiva Vitkofa je na aerodromu Vnukovo dočekao specijalni predstavnik ruskog predsednika Kiril Dmitrijev - rekao je izvor.

Prema navodima portala "Flightradar24", avion specijalnog izaslanika tipa Bombardier Global 7500, koji je poletio sa Floride, prešao je granicu sa Rusijom jutros u 6.11 po moskovskom vremenu, prenijela je agencija Ria novosti.

Portparolka State Departmenta Tami Brus potvrdila je da će Vitkof posjetiti Rusiju, ali nije komentarisala konkretne detalje posjete.

Ovo je peta posjeta od početka godine. Posljednje dve posjete bile su 11. i 25. aprila, kada se sastao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Kako je ranije objavljeno, Vitkof će danas u Moskvi razgovarati sa ruskim rukovodstvom.

# RUSIJA
# STEVE WITKOFF
# KIRIL DMITRIJEV
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.