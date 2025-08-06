Vitkof stigao u Rusiju: Nepoznati detalji posjete

Šef Ruskog fonda za direktne investicije i specijalni predstavnik ruskog predsjednika za ekonomsku saradnju sa inostranstvom, Kiril Dmitrijev, sastao se sa specijalnim izaslanikom predsjednika SAD Stivom Vitkofom ( Steve Witkoff) na aerodromu Vnukovo, rekao je izvor blizak pregovorima za TASS.

Prema navodima portala "Flightradar24", avion specijalnog izaslanika tipa Bombardier Global 7500, koji je poletio sa Floride, prešao je granicu sa Rusijom jutros u 6.11 po moskovskom vremenu, prenijela je agencija Ria novosti.

Portparolka State Departmenta Tami Brus potvrdila je da će Vitkof posjetiti Rusiju, ali nije komentarisala konkretne detalje posjete.

Ovo je peta posjeta od početka godine. Posljednje dve posjete bile su 11. i 25. aprila, kada se sastao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Kako je ranije objavljeno, Vitkof će danas u Moskvi razgovarati sa ruskim rukovodstvom.