Tramp vješto izbjegao pitanje o aneksiji Gaze: "Nama je fokus na humanitarnoj pomoći"

Donald Tramp (Trump) se na konferenciji za novinare suočio s pitanjem novinara da li podržava ili se protivi namjeri izraelskih vlasti da anektira cijeli Pojas Gaze, ali je pitanje vješto izbjegao, javlja Reuters.
Tramp je također rekao da je fokus njegove administracije na povećanju dostave humanitarne pomoći palestinskoj enklavi, javlja Reuters.
- Što se tiče ostalog, ne mogu puno reći. To će uglavnom ovisiti o Izraelu - rekao je Tramp.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) navodno je u privatnim razgovorima rekao da je spreman narediti potpunu okupaciju Pojasa Gaze, uprkos protivljenju unutar izraelske vojske.
Izrael će morati "potpuno poraziti" Hamas u Gazi kako bi osigurao oslobađanje talaca, prema riječima izraelskog premijera Netanjahua, koji je jučer održao sastanak o sigurnosti kako bi raspravljao o sljedećoj fazi rata, za koju se kaže da je neizbježna.
- Potrebno je potpuno poraziti neprijatelja u Gazi, osloboditi sve naše taoce i osigurati da Gaza više neće predstavljati prijetnju Izraelu. Ne odustajemo ni od jedne od ovih misija - rekao je Netanjahu tokom posjete vojnoj bazi.
Jučer je američki predsjednik Donald Tramp "strašnu" snimku izraelskog taoca Evyatara Davida koju je prije nekoliko dana objavio Hamas, opisao kao strašnu.
Izraelski mediji, pozivajući se na dužnosnike koji su govorili pod uvjetom anonimnosti, jednoglasno predviđaju daljnju eskalaciju operacija na palestinskom teritoriju.
- Netanjahu želi da izraelska vojska osvoji cijeli Pojas Gaze - javlja javni radio Kan.