Tramp vješto izbjegao pitanje o aneksiji Gaze: "Nama je fokus na humanitarnoj pomoći"

Donald Tramp (Trump) se na konferenciji za novinare suočio s pitanjem novinara da li podržava ili se protivi namjeri izraelskih vlasti da anektira cijeli Pojas Gaze, ali je pitanje vješto izbjegao, javlja Reuters.

Tramp je također rekao da je fokus njegove administracije na povećanju dostave humanitarne pomoći palestinskoj enklavi, javlja Reuters.

- Što se tiče ostalog, ne mogu puno reći. To će uglavnom ovisiti o Izraelu - rekao je Tramp.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) navodno je u privatnim razgovorima rekao da je spreman narediti potpunu okupaciju Pojasa Gaze, uprkos protivljenju unutar izraelske vojske.