Putin na sve načine pokušava nastaviti invaziju na Ukrajinu: Trampov ultimatum ističe u petak

U petak ističe rok koji je Donald Tramp (Trump) dao Kremlju za okončanje rata u Rusiji, međutim, oni razmatraju ustupke kojima bi mogli pridobiti američkog predsjednika. Jedan od primjera je zaključenje primirja u zračnom prostoru uz nadu da će moći neometano nastaviti invaziju.

U Mosku je jutros stigao Trampov specijalni izaslanik Stiv Vitkof (Steve Witkoff), a ruski zvaničnici, prema izvorima Bloomberga, njegovu posjetu vide kao posljednju priliku za postizanje dogovora prije nego što istekne rok.

Nakon tog roka, Tramp namjerava uvesti 100 postotne sekundarne carine Rusiji, koje bi pogodile sve države koje nastave kupovati rusku naftu i naftne derivate.

Međutim, ruski zvaničnici navodno nemaju velike nade u uspjeh. Osim mogućeg primirja u zraku, Rusi su navodno spremni ponuditi i obustavu masivnih dronovskih i raketnih napada na ukrajinske gradove.

Tramp je više puta isticao da su ga upravo takvi napadi, koji često dolaze odmah nakon mirovnih pregovora ili telefonskog razgovora s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, natjerali da zauzme oštriji stav prema Rusiji i njenom lideru.

Ipak, Moskva i dalje nije spremna ponuditi ništa više od ograničenih ustupaka. Prema ruskim izvorima, potpuno primirje za Putina nije opcija.

Ruske trupe i dalje napreduju u Ukrajini, i to uz ogromne gubitke, dok se ratni ciljevi Kremlja nisu promijenili. To znači da bi Ukrajina, u zamjenu za mir, morala pristati na neutralan status i priznati rusku aneksiju istočnih i južnih regija svoje teritorije, koje su trenutno samo djelimično pod ruskom okupacijom.

Vitkofu će ovo biti peta posjeta Rusiji ove godine, a Kremlj najavljuje da bi se mogao sastati i direktno s Putinom. Paralelno s tim, ove sedmice Kijev će posjetiti još jedan Trampov izaslanik, Kit Kelog (Keith Kellogg), koji će razgovarati s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.

Zbog toga je vjerovatno da će svaki ustupak koji Rusija ponudi SAD morati odobriti i Ukrajina. Zelenski je već u utorak telefonski razgovarao s Trampom, a navodno su razgovarali i o sankcijama protiv Rusije.