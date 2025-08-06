Kontroverzna odluka: Spomenik ratnom zločincu vraća se u Vašington

Statua Alberta Pikea, generala Konfederacije i vođe masona oborena je tokom protesta Black Lives Matter 2020. godine, a sada, Služba nacionalnih parkova SAD planira obnoviti i ponovo je postaviti.

- Obnova je u skladu sa federalnim obavezama prema zakonima o očuvanju historijskih spomenika, kao i nedavnim izvršnim naredbama o uljepšavanju glavnog grada i ponovnom postavljanju ranije postojećih spomenika - navodi se u saopćenju Službe nacionalnih parkova, pozivajući se na izvršnu naredbu predsjednika Donalda Trampa (Trump) o tome da Vašington D.C. mora biti siguran i lijep, kao i na naredbu o vraćanju istine i razuma u američku historiju.

Kongresmenka Eleanor Holmes Norton, koja zastupa okrug D.C., izjavila je da će ponovo uputiti prijedlog zakona o trajnom uklanjanju statue.

- Odluka da se ponovo postavi statua Alberta Pikea je podjednako čudna i neodbranjiva koliko i moralno neprihvatljiva. On je dao ostavku u sramoti nakon što je počinio ratni zločin i osramotio čak i svoju službu u vojsci Konfederacije. Čak bi i oni koji se zalažu za očuvanje spomenika Konfederaciji morali objasniti zašto bi Pike zaslužio bilo kakvu čast, s obzirom na svoju prošlost - rekla je Norton.

Statua Alberta Pikea dugo je izazivala kontroverze. Prije nego što je srušena, bila je jedina statua generala Konfederacije u Vašingtonu D.C., iako sam spomenik ne spominje njegovu vojnu službu, a Pike je prikazan u civilnoj odjeći. Umjesto toga, na natpisu stoje riječi: "AUTOR, PJESNIK, UČENJAK, VOJNIK, PRAVNIK, GOVORNIK, FILANTROP i FILOZOF". Masoni su je posvetili 1901. godine u čast njegovog liderstva.

Pike je rođen u Bostonu, ali se kasnije nastanio u Arkansasu. Pridružio se stranci Know-Nothing, koja je bila izrazito antiimigrantska i antikatolička, ali su on i drugi delegati napustili konvenciju kada stranka nije htjela usvojiti pro-ropstvo stav. Godine 1861. postaje general Konfederacije, radeći na vezama između Konfederacije i domorodačkih plemena. Historije Ku Klux Klana navode ga kao jednog od lidera tog pokreta nakon građanskog rata, iako njegova uloga ostaje predmet spora.

Vijeće glavnog grada D.C. objavilo je na Twitteru 2020. godine da njegovi članovi traže uklanjanje statue još od 1992.