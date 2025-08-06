Kamčatka na ivici katastrofe: Oštećen mol u nuklearnoj bazi nakon snažnog potresa

Stručnjaci upozoravaju na moguće sigurnosne posljedice

Planet Labs. Guardian

I. H.

6.8.2025

Nakon snažnog zemljotresa, nuklearna podmornička baza  Rajbacaj (Rybachiy), smještena na ruskom Dalekom istoku, pretrpjela je oštećenja. Prema pisanju  "New York Timesa", satelitske snimke kompanije Planet Labs, uočena su vidna oštećenja plutajućeg mola u vojnoj luci.

Satelitske fotografije pokazuju da je infrastruktura koja služi za pristajanje nuklearnih podmornica značajno narušena.  Iako nije prijavljeno oštećenje samih podmornica, stručnjaci upozoravaju na moguće sigurnosne posljedice.

Zemljotres magnitude 8,8 stepeni po Richteru pogodio je obalu Kamčatke u srijedu prošle sedmice, izazvavši prekide u komunikaciji i upozorenje na cunami. Nedugo nakon potresa, aktivirao se i najaktivniji vulkan u regiji.

Najveću štetu pretrpjela luka Severo-Kurilsk, gdje je cunami potopio lokalni ribarski pogon i prouzrokovao velike materijalne štete. 

