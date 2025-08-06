Bloomberg otkriva: FBI je prije objave Epstajnovih spisa precrtao ime predsjednika Trampa

FBI je tokom pregleda dokumenata vezanih uz slučaj Džefrija Epstina (Jeffreyja Epsteina) koji je rađen kao priprema za moguću javnu objavu, redigirao ime američkog predsjednika Donalda Trampa (Trumpa) kao i imena drugih visokoprofilnih osoba, objavio je Bloomberg, pozivajući se na tri upućena izvora.
Prva faza
Prema istim navodima, razlog su zaštite privatnosti jer su te osobe, uključujući Trampa, u vrijeme pokretanja federalne istrage 2006. bile privatni građani. Redakcije su primijenjene u skladu s FOIA izuzećima 6 i 7(C) (privatnost i evidencije provođenja zakona).
Prošle godine, dok je još bio u predizbornoj kampanji, Donald Tramp je obećao deklasificirati materijale koji se odnose na slučaj pedofila Epstina. Prije nego što je Tramp nominirao Pam Bondi za glavnu državnu odvjetnicu, ona je insistirala da javnost ima pravo znati više detalja o slučaju.
- Ako se ljudi u tom izvještaju još uvijek bore da njihova imena ostanu privatna, nemaju nikakvu pravnu osnovu za to, osim ako nisu dijete, žrtva ili saradnik u istrazi- rekla je na Fox Newsu prošle godine. U januaru je Keš Patel (Kash Patel), direktor FBI-a, rekao Senatu tokom saslušanja za potvrdu da će osigurati da "američka javnost zna punu težinu onoga što se dogodilo".
Zatim je 27. februara, tokom vrlo medijski popraćenog događaja u Bijeloj kući, Bondi predstavila ono što je Ministarstvo pravosuđa nazvalo "prvom fazom" objave Epstinovih dokumenata. Događaju su prisustvovali krajnje desni influenceri.
Deklasificirani dokumenti
Dobili su registratore s oznakama "Epstinovi dokumenti" i "Najtransparentnija administracija u historiji" koji su sadržavali oko 200 stranica dokumenata koje je Bondi opisala kao deklasificirane. Također je sugerisala da će dokumenti sadržavati prethodno neobjavljene detalje o Epstinu.
Cijela predstava ubrzo se pretvorila u promašaj. Ispostavilo se da su dokumenti koje je nazvala deklasificiranima, koji su uključivali stranice iz Epstinovog zloglasnog "crnog rokovnika", već bili objavljeni, najnovije tokom kaznenog suđenja Džizlejn Maksvel (Ghislaine Maxwell) četiri godine ranije. Crni rokovnik otkrio je Trampovo ime i imena njegove supruge Melanije i drugih članova obitelji.)
Trampovi sljedbenici bili su bijesni. Bondi je također bila ljuta. Poslala je pismo direktoru FBI-a Patelu tražeći da sazna zašto ured nije dostavio hiljade stranica dokumenata vezanih uz Epstinovu istragu i optužnicu koje je zatražila. Željela je odgovore od Patela i odgovornost.
Ono što se dogodilo sljedeće započelo je novu fazu u Epstinovoj sagi. Patel je uputio posebne agente FBI-a iz ureda u Njujorku i Vašingtonu da se pridruže zaposlenicima FBI-a zaduženima za Zakon o pravu na pristup informacijama (FOIA).
U isto vrijeme, DOJ i FBI su 8. jula 2025. ocijenili da “nema osnove” za dalju objavu materijala iz Epstinovog korpusa, što je izazvalo političke i javne polemike.
Lažni Epstinov skandal
U odvojenom pismu senatora Ričarda Durbina (Richarda Durbina) od 18. jula 2025. postavljeno je pitanje ko je naložio da agenti “označe” svako spominjanje predsjednika Trampa tokom revizije, prema navodima u pismu, oko 1.000 agenata je u smjenama pregledalo više od 100.000 stranica. Durbin traži razjašnjenja o kriterijima i tretmanu drugih imena tokom procesa.
Tramp je, u međuvremenu, pokušao obuzdati posljedice. Obrušio se na svoju bazu u nizu objava na svojoj platformi Truth Social i okrivio demokrate za "lažni" Epstinov skandal.
Kontekst koji ističu Bloomberg i drugi, jesamo puko pojavljivanje imena u spisima i to nije dokaz krivičnog djela, niti samo po sebi sugeriše odgovornost. Dio sadržaja (npr. stranice iz tzv. “crnog rokovnika”) već je ranije bio javno dostupan kroz sudske postupke, ali su nove objave zaustavljene uz obrazloženje da bi mogle zadirati u privatnost trećih osoba ili uključivati osjetljive podatke.