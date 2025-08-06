Bloomberg otkriva: FBI je prije objave Epstajnovih spisa precrtao ime predsjednika Trampa

FBI je tokom pregleda dokumenata vezanih uz slučaj Džefrija Epstina (Jeffreyja Epsteina) koji je rađen kao priprema za moguću javnu objavu, redigirao ime američkog predsjednika Donalda Trampa (Trumpa) kao i imena drugih visokoprofilnih osoba, objavio je Bloomberg, pozivajući se na tri upućena izvora.

Prva faza

Prema istim navodima, razlog su zaštite privatnosti jer su te osobe, uključujući Trampa, u vrijeme pokretanja federalne istrage 2006. bile privatni građani. Redakcije su primijenjene u skladu s FOIA izuzećima 6 i 7(C) (privatnost i evidencije provođenja zakona).

Prošle godine, dok je još bio u predizbornoj kampanji, Donald Tramp je obećao deklasificirati materijale koji se odnose na slučaj pedofila Epstina. Prije nego što je Tramp nominirao Pam Bondi za glavnu državnu odvjetnicu, ona je insistirala da javnost ima pravo znati više detalja o slučaju.

- Ako se ljudi u tom izvještaju još uvijek bore da njihova imena ostanu privatna, nemaju nikakvu pravnu osnovu za to, osim ako nisu dijete, žrtva ili saradnik u istrazi- rekla je na Fox Newsu prošle godine. U januaru je Keš Patel (Kash Patel), direktor FBI-a, rekao Senatu tokom saslušanja za potvrdu da će osigurati da "američka javnost zna punu težinu onoga što se dogodilo".

Zatim je 27. februara, tokom vrlo medijski popraćenog događaja u Bijeloj kući, Bondi predstavila ono što je Ministarstvo pravosuđa nazvalo "prvom fazom" objave Epstinovih dokumenata. Događaju su prisustvovali krajnje desni influenceri.

Deklasificirani dokumenti

Dobili su registratore s oznakama "Epstinovi dokumenti" i "Najtransparentnija administracija u historiji" koji su sadržavali oko 200 stranica dokumenata koje je Bondi opisala kao deklasificirane. Također je sugerisala da će dokumenti sadržavati prethodno neobjavljene detalje o Epstinu.