DRAMA U ZRAKU

Rumunija podigla F‑16 avione nakon ruskog napada dronovima blizu granice s Ukrajinom

Masovni udar na ukrajinsku infrastrukturu kod Izmaila izazvao uzbunu u okrugu Tulcea i podizanje lovaca u pripravnost

Ruski napad dronovima na Ukrajinu. Društvene mreže

A. H. K.

6.8.2025

U pograničnom području Ukrajine i Rumunije prethodna noć obilježila je napeta drama u zraku. Dok su ruski dronovi pogađali civilnu infrastrukturu u ukrajinskom Izmailu, samo nekoliko kilometara od rumunske granice, vlasti u Bukureštu pokrenule su uzbunu i u pripravnost podigle dva lovca F-16, piše Index.hr.

Rumunsko ratno zrakoplovstvo reagiralo je nakon što je radar Ministarstva odbrane detektirao zračne ciljeve u ukrajinskom zračnom prostoru, u blizini sjevera okruga Tulcea. U 01:10 sati stanovništvo tog područja dobilo je upozorenje putem RO-Alert poruke o mogućem padu objekata iz zraka. Zračna uzbuna trajala je oko 90 minuta.

U saopćenju Ministarstva odbrane navodi se da su F-16 avioni nadzirali nacionalni zračni prostor, ali nije zabilježen nijedan neovlašteni ulazak. Saveznici iz NATO-a obaviješteni su u stvarnom vremenu, a najavljene su i dodatne provjere na terenu.

 Eksplozije u Ukrajini bile su vidljive i s rumunske obale Dunava, iz gradova Galati i Braila. Ubrzo nakon izdavanja RO-Alert poruke, zabilježeno je više poziva na broj 112 zbog prijavljenih požara u Tulcei i blizu mjesta Izakea. Vatrogasne ekipe, međutim, nisu potvrdile postojanje tih požara, objašnjavajući da je riječ o vizualnoj zabuni, požar na ukrajinskom teritoriju blizu granice izgledao je kao da je bliže rumunjskoj strani.

Snage hitne intervencije ostale su na terenu kako bi nadgledale situaciju i bile spremne na reakciju ukoliko bi to bilo potrebno

# RUMUNIJA
# RUSIJA
# UKRAJINA
