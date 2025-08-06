Rumunija podigla F‑16 avione nakon ruskog napada dronovima blizu granice s Ukrajinom

U pograničnom području Ukrajine i Rumunije prethodna noć obilježila je napeta drama u zraku. Dok su ruski dronovi pogađali civilnu infrastrukturu u ukrajinskom Izmailu, samo nekoliko kilometara od rumunske granice, vlasti u Bukureštu pokrenule su uzbunu i u pripravnost podigle dva lovca F-16, piše Index.hr.

Rumunsko ratno zrakoplovstvo reagiralo je nakon što je radar Ministarstva odbrane detektirao zračne ciljeve u ukrajinskom zračnom prostoru, u blizini sjevera okruga Tulcea. U 01:10 sati stanovništvo tog područja dobilo je upozorenje putem RO-Alert poruke o mogućem padu objekata iz zraka. Zračna uzbuna trajala je oko 90 minuta.

U saopćenju Ministarstva odbrane navodi se da su F-16 avioni nadzirali nacionalni zračni prostor, ali nije zabilježen nijedan neovlašteni ulazak. Saveznici iz NATO-a obaviješteni su u stvarnom vremenu, a najavljene su i dodatne provjere na terenu.