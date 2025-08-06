Rusija je napala plinski objekt u Odesi: Žele nas ugroziti pred zimu

Predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija jutros izvela udar na plinski objekt u Odesi s ciljem da oslabi pripreme Ukrajine za zimsku sezonu. Napad je izveden na infrastrukturu od strateške važnosti, koja se nalazi na granici s Rumunjskom i povezana je s Transbalkanskom rutom.

- Ovo je bio namjeran udarac našim pripremama za sezonu grijanja, apsolutno ciničan, kao i svaki ruski udarac energetskom sektoru - rekao je Zelenski na Telegramu .

Ukrajina se suočava s ozbiljnom nestašicom plina od niza razornih ruskih raketnih napada ove godine, koji su znatno smanjili domaću proizvodnju plina .

Rusija je od početka potpune invazije na Ukrajinu poricala da cilja civile, ali tvrdi da je infrastruktura poput energetskih sistema legitimna meta jer pomaže ratnim naporima Ukrajine .

Ranije danas, guverner južne regije Odese izvijestio je o napadu na plinsku infrastrukturu i glavni plinovod, rekavši da su u toku radovi na ispumpavanju plina iz plinovoda. Ukrajinski energetski dužnosnici nisu rekli je li interkonektor oštećen i hoće li se plin nastaviti provoditi .

Prema ukrajinskom tranzitnom operateru, danas je kroz Orlovku trebalo proći 0,4 miliona kubičnih metara plina. Prošli mjesec Ukrajina je prvi put pustila malu probnu količinu azerbejdžanskog plina kroz Transbalkansku rutu i najavila planove za znatno povećanje uvoza plina od azerbejdžanske energetske tvrtke SOCAR .

Transbalkanska ruta omogućuje isporuku plina iz Grčke preko Bugarske i Rumunije u Ukrajinu. Kijev je rutu nazvao “iznimno važnom”, jer pruža pristup ukapljenom plinu iz grčkih i turskih LNG terminala, azerbejdžanskom i rumunskom plinu iz plinovoda i, potencijalno, bugarskom plinu s morskog obalnog područja .