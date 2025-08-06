Zatvoreni sastanak u Kremlju: Putin i Vitkof razgovarali tri sata, Tramp najavio obraćanje javnosti

Predsjednik Rusije Vladimir Putin i specijalni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trampa, Stiv Vitkof (Steve Witkoff), sastali su se danas u Kremlju, gdje su iza zatvorenih vrata razgovarali puna tri sata. Detalje tog susreta novinarima je prenio Putinov pomoćnik Jurij Ušakov.

- Ako govorimo o temama, onda je, prije svega, naravno, riječ o ukrajinskoj krizi. Druga tema bili su izgledi za mogući razvoj strateške saradnje između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije - rekao je Ušakov.

Prema njegovim riječima, tokom razgovora ruski predsjednik poslao je određene poruke američkoj strani u vezi sa situacijom u Ukrajini. Kako je dodao, i predsjednik Tramp poslao je svoje signale.

Ušakov je sastanak ocijenio kao koristan i konstruktivan.

- Situacija je sada takva da naš predsjednik ima potpune informacije – naše poruke, ali i one koje dolaze od predsjednika Trampa. Tramp još nije obaviješten o ishodu sastanka. Zbog toga bih se uzdržao od daljih komentara. Vidjećemo kada će Vitkof moći da ga informiše o današnjem razgovoru. Tek tada ćemo vjerovatno moći da dodamo nešto sadržajnije mojim sadašnjim izjavama - naveo je Ušakov.

Američki predsjednik Donald Tramp najavio je obraćanje naciji u 22:30 sati po našem vremenu, a očekuje se da bi i ovo mogla biti jedna od tema obraćanja.