AMERIČKI PREDSJEDNIK

Tramp povećao carine Indiji na 50 posto zbog uvoza ruske nafte

Utvrđujem da Vlada Indije trenutno, bilo direktno ili indirektno, uvozi naftu iz Ruske Federacije, izjavio je

Donald Tramp. AP

M. Až.

6.8.2025

Američka administracija je danas saopštila da uvodi dodatnu carinu od 25 posto Indiji, čime ukupne carinske dažbine na robu iz ove važne trgovinske zemlje prema Sjedinjenim Američkim Državama dosežu 50 posto.

- Utvrđujem da Vlada Indije trenutno, bilo direktno ili indirektno, uvozi naftu iz Ruske Federacije - izjavio je predsjednik Donald Tramp u izvršnoj uredbi, prenosi CNBC.

- Shodno tome, i u skladu sa važećim zakonima, roba iz Indije koja se uvozi na carinsku teritoriju Sjedinjenih Američkih Država bit će podložna dodatnoj carinskoj stopi od 25 posto - navodi se u uredbi.

